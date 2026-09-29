¿Tomás Zerón regresará a México? Sheinbaum revela cambios en la FGR para acelerar su extradición

La presidenta Sheinbaum confirmó que la FGR reemplazó personal para 'acelerar' la extradición de Tomás Zerón. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Cuartoscuro)

La Fiscalía General de la República (FGR) cambió al personal para intentar ‘acelerar’ la extradición de Tomás Zerón y otras personas presuntamente involucradas en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.

“En el caso de las extradiciones, la Fiscalía incluso ha cambiado a personas dentro de la Fiscalía para acelerar todos los procesos de extradición”, dijo la mandataria durante la mañanera de este 29 de septiembre.

Recordó al menos dos casos de figuras investigadas por el caso de los 43 de Ayotzinapa a quienes las autoridades solicitaron su extradición: José Ulises Bernabé García, juez de Barandilla, quien permanece en Estados Unidos; y Tomás Zerón, exdirector en jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la extinta Procuraduría General de la República (PGR).

En el caso de este último, recordó, envió una carta al principio de su mandato para intentar que el presidente de Israel interviniera y se lograra la entrega del exfuncionario.

“Personalmente le envié una carta no al primer ministro, sino al presidente de Israel, solicitando sus gestiones para que pudiera orientar al Poder Judicial para su extradición. Él nos contestó que salía fuera de su marco de actuación”, dijo.

En 2023 se dio a conocer que el gobierno le ofreció a Zerón colaborar con las autoridades para esclarecer el caso Ayotzinapa bajo la figura de criterio de oportunidad, pero rechazó dicha propuesta.

¿Cuál es el papel de Tomás Zerón en el caso de los 43 de Ayotzinapa?

De acuerdo con las líneas de investigación sobre la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, Zerón habría torturado a Felipe Rodríguez Salgado, ‘El Cepillo’, presunto líder de Guerreros Unidos.

En un interrogatorio videograbado, el exfuncionario del gobierno de Enrique Peña Nieto habría torturado a ‘El Cepillo’ para forzarlo a declarar una versión de lo que ocurrió entre el 26 y 27 de septiembre. Esas pruebas después se utilizaron para construir la conocida ‘Verdad Histórica’.

Además, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) señaló a Zerón por presuntas irregularidades en el manejo de evidencias en el Río San Juan durante las diligencias para investigar el paradero de los jóvenes.

Zerón, detrás de la adquisición de Pegasus

En un campo distinto, Tomás Zerón es investigado por la FGR por la contratación y adquisición del sistema de espionaje Pegasus, desarrollado por una empresa con sede en Israel.

Las indagatorias apuntan a la compra injustificada del software y su uso para espiar a defensores de los derechos humanos.

En este sentido, Zerón habría incurrido en los delitos de peculado, fraude equiparado, uso indebido de atribuciones y facultades, y asociación delictuosa.