Huracán ‘Polo’ deja saldo blanco en Baja California Sur

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la mañanera de este martes 29 de septiembre. (Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la mañanera de este 29 de septiembre desde Palacio Nacional.

En esta conferencia se podrían presentar los funcionarios del sector salud. Zoé Robledo podría brindar detalles sobre la muerte de cinco bebés en un hospital del IMSS en Durango.

Además del otro error ocurrido en Baja California, donde durante un mes dos recién nacidas permanecieron con familias distintas luego de que fueron entregadas por personal del IMSS.

Sigue el minuto a minuto de la mañanera a través de El Financiero.

Sin víctimas por el paso del huracán ‘Polo’, anuncia gobierno de BCS

El gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, informó que tras el paso del huracán Polo como categoría 2 no dejó ninguna persona muerta con corte a las 07:45 horas (tiempo de la Ciudad de México).

¿Qué sucedió en la mañanera de Claudia Sheinbaum el 28 de septiembre?

En la conferencia anterior, Laura Velázquez, titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, informó que el huracán ‘Polo’ tocará tierra en Baja California como categoría 3 cuando estaba previsto que fuera en categorías menores.

La funcionaria adelantó que la población podría presentar interrupciones en el suministro eléctrico y de internet; sin embargo, en el caso de la CFE, personal “está ubicado en lugares estratégicos para restablecer el servicio de inmediato”.

Desde el gobierno federal se comprometieron a mantener contacto con habitantes de Juchitán, Oaxaca, luego de la reciente detención de Miguel ‘N’, por presuntos nexos con el crimen organizado, y la designación de Francisco Vásquez Jiménez como alcalde interino.