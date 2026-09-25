¿Para hablar aranceles? Sheinbaum, con ‘interés’ de reunión ‘cara a cara’ con Xi Jinping en China

México subió los aranceles a productos de países con los que no tiene un Tratado de Libre Comercio, entre ellos China.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que hay “interés” por una reunión privada con Xi Jinping, mandatario de China, en el marco de la cumbre de la APEC en noviembre.

La mandataria, que a diferencia de su predecesor Andrés Manuel López Obrador sí está abierta a viajes al extranjero, aclaró que la agenda de encuentros bilaterales aún no está definida.

“Sí, sí sería de nuestro interés y ya lo informaríamos con su tiempo”, respondió la mandataria al ser cuestionada sobre el tema este viernes 25 de septiembre.

¿Por qué Sheinbaum SÍ irá a la cumbre de la APEC?

La presidenta de México no fue a la Asamblea General de la ONU y en su lugar fue representada por el canciller Roberto Velasco. No obstante, fue esta semana que confirmó que sí viajará a China en noviembre.

Sheinbaum argumentó que su decisión de acudir al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico responde a que México albergará el encuentro en 2028 y es habitual que el mandatario del país que recibirá posteriormente la reunión participe en las citas previas.

La mandataria aseguró que hay “buenas relaciones” entre México y China y recordó la reciente visita a Beijing del canciller Roberto Velasco en la que abordó asuntos comerciales y otros temas de la relación bilateral.

El acercamiento con Beijing ocurre mientras México mantiene intensas negociaciones comerciales con Estados Unidos, su principal socio, de cara a la revisión del T-MEC.

Sheinbaum anunció esta semana que su Gobierno pretende aumentar las importaciones procedentes de Estados Unidos y reducir las provenientes de otros países como parte de una estrategia para disminuir el déficit comercial estadounidense, una de las principales demandas de Washington en las negociaciones.

Este viernes, Sheinbaum marcó, sin embargo, una diferencia entre ambas relaciones comerciales.“Con Estados Unidos tenemos un acuerdo comercial de libre comercio y con China no. Hay comercio, pero no hay un acuerdo de libre comercio. Por eso, la relación en términos comerciales es distinta”.

La relación entre México y China ha cobrado especial atención en las últimas semanas. Durante la reciente visita de Velasco a Beijing, el ministro chino de Exteriores, Wang Yi, afirmó que los vínculos entre ambos países “no están dirigidos contra ningún tercero” y defendió que no deberían verse afectados por factores externos