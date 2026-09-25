Por andar de fiesta: Así fue la vigilancia y captura de ‘Don Flaco’, operador de ‘El Mayo’, en CDMX

Don Flaco es buscado por precursores químicos principalmente y tiene orden de extradición a Estados Unidos. (SSPC)

Jorge Antonio ‘N’, alias ‘Don Flaco’, identificado como ‘mano derecha’ de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, fue detenido tras salir de una fiesta en la alcaldía Cuauhtémoc, confirmó Omar García Harfuch, secretario de Seguridad.

“Fue ubicado por autoridades mexicanas, personal de la Agencia de Investigación Criminal y de la Secretaría de Seguridad, quienes lo ubican en Cuauhtémoc, había tenido un evento civil privado, no se pudo detener ahí porque había mucha gente, posteriormente se detiene a solas”, explicó durante la conferencia ‘mañanera’ de este viernes 25 de septiembre.

García Harfuch descartó que Don Flaco tenga conexiones políticas u oficiales en México. Además, destacó que ya estaban en comunicación con autoridades italianas para seguirle la pista.

“Su captura se derivó de un intercambio de información desde hace tiempo con agencias estadounidenses, principalmente el FBI y la DEA”, agregó el secretario de Seguridad.

Así fue la detención de ‘Don Flaco’ en la CDMX

De acuerdo con García Harfuch, Don Flaco es buscado por precursores químicos principalmente y tiene orden de extradición a Estados Unidos.

Sobre los supuestos vínculos con la mafia italiana, Harfuch dijo que “la investigación continúa, este es solo un detenido, de los que hay en la carpeta de investigación que ya tiene la Fiscalía General de la República; fue por medio de Interpol México”.

“Él es originario de Sinaloa, identificado con otras redes criminales y con otros objetivos que tienen orden de aprehensión y orden de extradición”, precisó.

Es señalado como coordinador y financiador de una organización dedicada al traslado de precursores químicos de China a México y Estados Unidos.

¿Qué sabemos sobre ‘Don Flaco’?

José Ángel ‘N’, es originario de Culiacán, Sinaloa. Era líder de una red con sede en México dedicada a la compra de precursores químicos para fabricar y traficar fentanilo y otras drogas ilegales a EU, de acuerdo con el gobierno de Estados Unidos.

“La red opera a escala global con nodos en Estados Unidos, México, América del Sur y Central, Europa, Asia, África y Australia. José Ángel ‘N’ importa precursores químicos de China a México, que luego se utilizan para fabricar drogas sintéticas, como fentanilo, éxtasis, metanfetamina cristalina, 2C-B y ketamina”, señaló el comunicado emitido por el Departamento del Tesoro.

*Con información de Quadratín