Hyatt Zilara Cancún, estrena imagen frente al Caribe Mexicano

El resort solo para adultos renovó su propuesta con habitaciones rediseñadas, nuevos conceptos gastronómicos y espacios de bienestar que retoman elementos del Caribe Mexicano.

Después de una renovación, Hyatt Zilara Cancún inicia una nueva etapa en la Zona Hotelera con una propuesta que actualiza desde las habitaciones hasta la gastronomía y los espacios dedicados al bienestar, sin abandonar su concepto todo incluido exclusivo para adultos.

Ubicado entre la laguna Nichupté y el mar Caribe, el resort se encuentra sobre una de las franjas de playa más extensas de la Zona Hotelera, a unos 20 minutos del Aeropuerto Internacional de Cancún. Su nueva imagen incorpora referencias a los manglares, arrecifes, flora y fauna de la región en el diseño y la arquitectura.

La propiedad mantiene 310 suites frente al mar, ahora concebidas con materiales naturales, tonos cálidos y detalles artesanales inspirados en la cultura local. Las categorías parten de habitaciones de 61 metros cuadrados y llegan hasta una Suite Presidencial de 124 metros cuadrados; también hay opciones swim-up de dos niveles con piscina semiprivada.

Uno de los cambios más visibles está en la mesa. La oferta renovada reúne cuatro restaurantes de especialidad, un buffet, dos experiencias culinarias, coffee shop, sports bar, cuatro bares y un speakeasy.

Entre los conceptos aparece SīLù, inspirado en la Ruta de la Seda, con teppanyaki, parrilla coreana, barra de fideos y whisky asiático; mientras Bugambilia lleva sabores mexicanos a una propuesta que recorre influencias de Yucatán, Baja California y el centro del país. Pier 12 apuesta por pescados, mariscos y sabores mediterráneos frente al Caribe.

La experiencia más íntima es Chef’s Plate, un espacio de apenas 14 lugares con menús de degustación de temporada, ingredientes latinoamericanos e influencias peruanas y francesas. A ello se suma Bokeh, un speakeasy inspirado en los bares clandestinos de la década de 1920, al que se accede con reservación y que combina coctelería, vinos, tapas y música en vivo.

La renovación también alcanza al Zen Spa, un espacio de más de 2 mil metros cuadrados cuya arquitectura toma como referencia las cuatro direcciones cardinales de la cosmología maya. Cuenta con 11 salas de tratamiento, lounge con terraza y circuito de hidroterapia, además de masajes y rituales que incorporan elementos de la tradición mexicana.

El resort complementa la estancia con el Sky Gym, piscina infinity para entrenamiento, pilates, yoga, demostraciones de cocina y actividades frente al mar.

Hyatt Zilara Cancún actualiza un producto que combina descanso, gastronomía y bienestar en uno de los corredores turísticos más importantes del Caribe Mexicano, con el mar como protagonista permanente de su nueva imagen.