¿El Manchester City es declarado culpable de más de 100 irregularidades financieras? Esto se sabe del caso

En 2020, el Manchester City ya había sido sancionado por la UEFA por romper reglas del Fair Play Financiero, pero el TAS redujo las sanciones. [Fotografía. ChatGPT]

¿Será que les quitarán puntos o solo les impondrán una multa? El Manchester City fue declarado culpable de 114 de los 115 cargos relacionados con infracciones a las reglas financieras de la Premier League, un caso que podría derivar en algunas de las sanciones deportivas más importantes en la historia del futbol inglés.

El castigo para los Citizens todavía no está definido. El reglamento contempla sanciones que van desde una amonestación y multas económicas hasta una deducción de puntos o la expulsión del campeonato inglés.

De acuerdo con información revelada por The Athletic, fuentes cercanas al caso señalaron que la comisión independiente encontró culpable de casi todos los cargos, salvo uno. Las acusaciones se presentaron en febrero de 2023, después de una investigación de 4 años, mientras que las sanciones se determinarán en una etapa posterior.

¿Por qué Manchester City enfrentaba 115 cargos financieros?

El origen del procedimiento se remonta a noviembre de 2018, cuando el medio alemán Der Spiegel publicó documentos financieros filtrados del Manchester City. La Premier League inició una investigación sobre presuntas infracciones cometidas entre 2009 y 2018, antes de remitir el expediente a una comisión independiente.

Las acusaciones incluían la presunta entrega de información financiera incorrecta, así como irregularidades en los detalles proporcionados sobre los pagos realizados a jugadores y entrenadores.

La investigación también abordó posibles incumplimientos de las reglas de Fair Play Financiero de la UEFA y de las normas de rentabilidad y sostenibilidad de la propia liga inglesa. Manchester City negó las acusaciones desde el inicio del procedimiento.

Otro grupo de cargos estuvo relacionado con la cooperación del club durante las investigaciones. La Premier League acusó al City de no colaborar adecuadamente con las indagatorias realizadas entre diciembre de 2018 y febrero de 2023.

El club ya había enfrentado un procedimiento relacionado con sus finanzas. En 2020, la UEFA lo sancionó con 2 años fuera de sus competiciones europeas y una multa de 30 millones de euros.

Posteriormente, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) anuló la suspensión al determinar que algunas acusaciones no pudieron demostrarse y que otras ya no podían ser sancionadas, porque había transcurrido el plazo establecido para hacerlo.

Sin embargo, el TAS sí determinó que Manchester City no cooperó con la UEFA al no proporcionar una cantidad sustancial de pruebas. Por esta infracción, considerada “grave”, los Sky Blues recibieron finalmente una multa de 8.8 millones de libras.

¿Qué sanciones podría recibir el Manchester City tras el fallo?

Las posibles consecuencias aparecen en la regla W.51 del reglamento de la Premier League, que concede al panel distintas alternativas para sancionar las infracciones.

Los castigos contemplados van desde una amonestación o una multa económica hasta la deducción de puntos e incluso la expulsión del Manchester City de la Premier League. El panel también puede combinar varias de estas medidas o imponer otro castigo que considere apropiado y proporcional a las infracciones cometidas.

Uno de los escenarios con mayores consecuencias sería una deducción de puntos. De acuerdo con The Athletic, el panel podría restarle unidades al Manchester City en la temporada en la que se imponga el castigo o aplicar la sanción a temporadas anteriores.

En este último escenario, la modificación de los puntos obtenidos en campañas pasadas podría afectar la posición final del club y, por lo tanto, poner en discusión algunos de los títulos que conquistó durante el periodo investigado.

Durante ese tiempo, el conjunto inglés conquistó 3 títulos de Premier League, 2 FA Cup, 4 Copas de la Liga y una Community Shield.

¿Qué respondió Manchester City y qué sigue en el proceso?

Manchester City señaló a The Athletic que el proceso de la Premier League continúa, todavía existen elementos importantes por completar y el procedimiento permanece sujeto a estricta confidencialidad.

El club también mantuvo la postura que expresó desde febrero de 2023 y defendió que durante 8 años respetó el debido proceso, bajo la expectativa de que la directiva y el comité ejecutivo de la Premier League actuaran como un organismo regulador “independiente, imparcial y justo”.

A pesar de todo, el proceso contra los Sky Blues todavía podría prolongarse. Una persona con conocimiento de la situación aseguró a la agencia de noticias AP que el club apelará una decisión de culpabilidad y que ese proceso podría extenderse durante varios meses.

Por ahora, el siguiente paso será conocer las sanciones que enfrentará el Manchester City y, posteriormente, el desarrollo de una eventual apelación.

Con información de AP y EFE