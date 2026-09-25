Congreso de Oaxaca aprueba la desaparición del Ayuntamiento de Juchitán tras petición de Salomón Jara

El Congreso de Oaxaca aprobó la desaparición del Ayuntamiento de Juchitán tras la detención de su presidente municipal.

Horas después de que Salomón Jara solicitó al Congreso de Oaxaca la desaparición del Ayuntamiento de Juchitán, los legisladores locales aprobaron la medida, con 35 votos a favor, cero en contra y ninguna abstención.

Con esta decisión, el gobernador Salomón Jara podrá designar a una persona encargada de la Administración Municipal para asumir las funciones del gobierno de Juchitán.

De acuerdo con la Ley Orgánica Municipal, este encargo puede mantenerse hasta por 90 días y, antes de que concluya ese plazo, el gobernador deberá proponer al Congreso la integración de un Concejo Municipal, que será el encargado de terminar el periodo constitucional del Ayuntamiento desaparecido.

La desaparición del gobierno local ocurre luego de la detención del alcalde de Juchitán, Miguel ‘N’, quien fue acusado de extorsión, así como de delitos contra el Estado.

De acuerdo con las investigaciones, el ahora exalcalde, emanado de Morena, tiene presuntos vínculos con el crimen organizado. En particular se le señala de posible relación con ‘Los Cromos’, una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Oaxaca.

Funcionarios señalados por presuntos vínculos con el CJNG

La decisión del Congreso se tomó dos días después de la captura de Miguel ‘N’ y de Carlos Alberto ‘N’, conocido como ‘La Parka’, durante un operativo conjunto de la Fiscalía de Oaxaca, Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Guardia Nacional, Defensa y Policía Estatal.

La Fiscalía imputó al alcalde por extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado y sostiene que existen líneas de investigación sobre su posible relación con ‘Los Cromos’. Este viernes, el Ministerio Público solicitó la vinculación a proceso del Miguel ‘N’ y Carlos Alberto ‘N’.

El jueves 24 de septiembre autoridades también detuvieron a Jhon Keny ‘N’, excomisionado de la Policía Municipal de Juchitán, investigado por su probable responsabilidad en delitos contra la investigación y seguridad del Estado. La Fiscalía señala que habría brindado protección a ‘Los Cromos’.

¿Qué pasó con el gobierno municipal de Juchitán?

Tras la detención del alcalde, Mariano Rosado López, quien era su suplente, no asumió el cargo. Además, informó que su domicilio fue cateado después del operativo y que había recibido amenazas desde que comenzó su participación en la administración municipal.

Ante la falta de un relevo, la Secretaría Municipal de Juchitán expresó este viernes su disposición para colaborar en una solución institucional y pidió a los gobiernos estatal y legislativo tomar las medidas necesarias para garantizar el funcionamiento de la administración y la atención a los habitantes.

La situación también tuvo repercusiones en la Policía Municipal. Este viernes, fuerzas estatales y federales reforzaron la seguridad en Juchitán, mientras que la Secretaría de Seguridad realizó una revisión extraordinaria de la corporación.

Como parte de esta revisión, las autoridades retiraron 28 armas largas, 27 armas cortas y 2 mil 29 cartuchos, que fueron llevados al Depósito General de Armamento de la Policía Estatal, ubicado en Santa María Coyotepec.

El Gobierno de Oaxaca explicó que el armamento fue retirado debido a la ausencia del alcalde y a que, bajo esas circunstancias, ya no existían las condiciones jurídicas para que permaneciera bajo resguardo de la Policía Municipal.

La seguridad en Juchitán quedó a cargo de elementos de la Policía Estatal y las Fuerzas Especiales Binnizá, con apoyo de la Marina, Defensa, Guardia Nacional, Fiscalía de Oaxaca y autoridades federales.

Con información de Quadratín.