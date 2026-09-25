Exalcalde de Juchitán se queda en la cárcel: Juez impone prisión preventiva por extorsión

Un juez impuso prisión preventiva oficiosa a Miguel ‘N’, ex presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, después de la audiencia inicial en la que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca expuso los señalamientos que existen en su contra por los delitos de extorsión agravada y contra la seguridad del Estado.

La diligencia se realizó mediante videoconferencia y estuvo relacionada con la orden de aprehensión cumplimentada el pasado miércoles contra el político, conocido como ‘Quetu’. La medida cautelar fue determinada por un juez del Poder Judicial de Oaxaca.

El exalcalde de Juchitán fue detenido durante un operativo coordinado entre autoridades estatales y federales. Posteriormente, fue trasladado a la Ciudad de México y después ingresó al Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como El Altiplano, en el Estado de México.

La Fiscalía estatal sostiene que sus investigaciones de inteligencia criminal identificaron posibles vínculos del exedil con actividades ilícitas desarrolladas en la región del Istmo de Tehuantepec.

¿Cuáles son los vínculos del alcalde de Juchitán con el crimen organizado?

Dentro de esta indagatoria también aparece la organización denominada ‘Los Cromos’, señalada por las autoridades como una estructura presuntamente relacionada con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, el exalcalde de Juchitán habría utilizado su posición como actor político y social para presuntamente facilitar, promover o encubrir actividades relacionadas con dicha estructura delictiva. Estos señalamientos forman parte de la investigación y deberán acreditarse dentro del procedimiento judicial.

Las autoridades también investigan a ‘Los Cromos’ por su presunta participación en diferentes actividades criminales en el Istmo. Entre los delitos que se les atribuyen se encuentran extorsión, cobro de piso, narcomenudeo, homicidio, secuestro y portación ilegal de armas, según los datos difundidos por las autoridades.

El caso tomó relevancia nacional después del operativo efectuado el 23 de septiembre, cuando Miguel ‘N’ fue detenido junto con Carlos Alberto ‘N’, alias ‘La Parca’, señalado por las autoridades como integrante de una estructura relacionada con actividades de extorsión y cobro de piso en la región.

La Fiscalía de Oaxaca sostiene que las investigaciones continúan para determinar el nivel de participación de cada una de las personas relacionadas con esta red. En este sentido, la institución señala que el trabajo ministerial se basa en información obtenida mediante labores de inteligencia y coordinación con corporaciones estatales y federales.

La prisión preventiva impuesta al exalcalde no significa, por sí misma, una declaración de culpabilidad. El proceso judicial continuará con las siguientes etapas, en las que la Fiscalía deberá presentar los elementos que sustenten su acusación y la defensa tendrá la oportunidad de controvertirlos, conforme al debido proceso.

Mientras tanto, la situación jurídica del exedil queda en manos de las autoridades judiciales, en un caso que mantiene la atención sobre la operación de grupos delictivos en el Istmo de Tehuantepec y sobre las investigaciones que buscan establecer posibles vínculos entre estructuras criminales y actores públicos.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca reiteró que mantendrá las indagatorias mediante inteligencia criminal y coordinación interinstitucional, con el objetivo de esclarecer los hechos y llevar ante los tribunales a quienes resulten responsables, bajo los principios establecidos por la legislación vigente.