Arrestan a Miguel ‘N’, alcalde de Juchitán, Oaxaca: Lo acusan de extorsión y ‘congelan’ sus cuentas

El caso del alcalde de Juchitán es el más reciente en una lista de funcionarios municipales detenidos por presuntamente colaborar con el crimen organizado.

El alcalde de Juchitán, Oaxaca, Miguel ‘N’, alias ‘Quetu’, fue detenido junto con Carlos Alberto ‘N’, alias ‘La Parca’, presunto líder criminal, anunció Omar García Harfuch este miércoles 23 de septiembre.

El secretario de Seguridad informó que el presidente municipal de Juchitán es señalado por extorsión y delitos contra la seguridad del Estado.

De acuerdo con las investigaciones, Miguel ‘N’ y ‘La Parca’ son parte de ‘Los Cromos’, un grupo que funciona como “brazo operativo” del Cártel Jalisco Nueva Generación en Oaxaca.

La célula del crimen se dedica a la “extorsión y cobro de piso a comerciantes y empresarios, narcomenudeo, tráfico de personas y homicidio”, señaló el secretario de Seguridad.

“Para afectar también su capacidad financiera, la Unidad de Inteligencia Financiera realizó la inmovilización de recursos y el bloqueo de cuentas de personas relacionadas con esta investigación”, publicó García Harfuch en su cuenta de X.

El caso de Elvis Guerra, diseñadora de Claudia Sheinbaum que fue agredida en Juchitán

La detención del alcalde de Juchitán se da después del ataque contra Elvis Guerra, diseñadora del vestido que la presidenta de México usó en el ‘Grito’ del pasado 15 de septiembre.

Elvis Guerra fundó el taller Creaciones Biulú, donde se confeccionó la pieza, en Juchitán después del terremoto de 2017, en donde trabajan alrededor de 20 artesanas originarias del municipio.

La casa de la diseñadora fue atacada el fin de semana pasado. Elvis Guerra contó que previo al incidente, recibió varias amenazas y mensajes donde le exigían el pago de 200 mil pesos para ‘dejar en paz’ sus negocios: El taller Creaciones Biulú y un salón de fiestas que iba a inaugurar en su cumpleaños.

La artista originaria de Juchitán recibió protección del Gobierno de Oaxaca tras el ataque a su vivienda.

“Al día siguiente fue cuando me tirotean la casa y me mandan un mensaje para decirme que ese era mi regalo de cumpleaños y que tenía que pagar”, relató en entrevista con Azucena Uresti.

Elvis Guerra denunció que este es un esquema de extorsión bastante extendido en Juchitán. “Cuando te niegas a pagar el cobro de piso, te tirotean”, se lamentó.

La Fiscalía de Oaxaca informó después que un hombre y una mujer que viajaban en motocicleta fueron identificados como los presuntos responsables del ataque.

Tras el ataque, Elvis Guerra pidió públicamente la intervención de Claudia Sheinbaum, quien le informó que su caso sería atendido en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el gobierno de Oaxaca. Guerra también recibió protección y el gobernador Salomón Jara le ofreció incorporarse a un mecanismo de protección.

¿Qué sigue para el alcalde de Juchitán?

La Fiscalía de Oaxaca reportó que Miguel ‘N’ fue trasladado a una instalación militar de la Secretaría de la Defensa en Ciudad Ixtepec.

En el operativo, participaron elementos de las secretarías de Defensa Nacional, Marina, Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional y policías locales.

Tras la detención, pobladores de Juchitán bloquearon la entrada a la ciudad con llantas incendiadas para exigir la liberación del alcalde.

Habitantes bloquean el acceso a la zona conocida como Canal 33, uno de los puntos de circulación de Juchitán. (Óscar García)

Con información de Óscar García