‘No habrá impunidad’: Salomón Jara, gobernador de Oaxaca, habla del atentado contra Elvis Guerra

Luego de que se diera a conocer el ataque armado contra la vivienda de la diseñadora y artesana muxe Elvis Guerra, ocurrido en el municipio de Juchitán de Zaragoza, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, aseguró que las autoridades actuarán de manera inmediata para esclarecer los hechos y advirtió que no habrá impunidad en el caso.

“Vamos a estar muy atentos y he dado instrucciones para que de manera inmediata se actúe, y así lo vamos a hacer. No va a haber impunidad, no se va a proteger a nadie y vamos a hacer todas las indagatorias y toda la investigación de manera urgente”, declaró Salomón Jara Cruz ante los medios de comunicación.

Al ser cuestionado sobre el apoyo que recibirá Elvis Guerra después de la agresión, el gobernador oaxaqueño afirmó que la diseñadora cuenta con el respaldo de las autoridades estatales.

¿Qué se sabe del ataque contra Elvis Guerra en Juchitán?

Antes del ataque contra su vivienda, Elvis Guerra denunció que recibió amenazas y fue víctima de extorsión, hechos que la diseñadora relacionó con la reciente apertura de un salón de fiestas en Juchitán de Zaragoza.

Tras la agresión, la artesana muxe publicó un video en redes sociales en el que relató la situación que enfrentaba y señaló que el ataque también puso en riesgo a integrantes de su familia.

“He sido objeto de amenazas y de extorsiones, y ayer atentaron contra mi integridad física, la mía y la de mi familia. Nos tirotearon la casa”, declaró la diseñadora.

La versión de Elvis Guerra coincide con una de las líneas de investigación que siguen las autoridades. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó que la extorsión constituye la primera línea de investigación por el ataque ocurrido la noche del 18 de septiembre, en el Callejón Enrique Jiménez, en la Novena Sección de Juchitán de Zaragoza.

Tras la agresión, personal especializado de la fiscalía estatal acudió a la vivienda para realizar las primeras investigaciones y localizó y aseguró tres elementos balísticos, que fueron integrados a la carpeta de investigación.

Además, el análisis de imágenes permitió identificar a un hombre y una mujer que viajaban en una motocicleta como los presuntos responsables de disparar contra la fachada.

Hasta el momento, no se reportan detenciones por el ataque. La Fiscalía de Oaxaca mantiene un operativo en coordinación con el Gabinete de Seguridad para localizar y detener a las dos personas identificadas como presuntas responsables.

¿Quién es Elvis Guerra y cuál es su trayectoria en el diseño?

Elvis Guerra es diseñadora, artesana, poeta, traductora y activista muxe, originaria de Juchitán, Oaxaca. Antes de enfocarse en la creación de huipiles y textiles bordados, cursó la licenciatura en Derecho en el Instituto Metropolitano de Ciencias Aplicadas.

Su acercamiento a los textiles se produjo durante la infancia, cuando observaba a su abuela y al grupo de costura que se reunía en su hogar. A los 13 años aprendió técnicas tradicionales y, tras el terremoto del 19 de septiembre de 2017, fundó su propio taller textil, Creaciones Biulú.

El proyecto surgió para reconocer y revalorizar el trabajo de las artesanas. Con el tiempo, sus huipiles y prendas bordadas comenzaron a llegar a distintos países de Sudamérica, así como a España y Tailandia.

Paralelamente a su labor artesanal, Guerra construyó una trayectoria literaria en español y zapoteco. En sus poemas explora temas como la sexualidad, el erotismo y las vivencias de la comunidad muxe.

Algunos de sus textos aparecieron en publicaciones como Tierra Adentro y Círculo de Poesía. En 2015 recibió el Premio CaSa de Creación Literaria en Lengua Zapoteca.

Su trabajo alcanzó una mayor proyección nacional cuando Elvis Guerra y un grupo de artesanas de Creaciones Biulú participaron en el bordado del diseño floral del vestido que la presidenta Claudia Sheinbaum llevó durante el Grito de Independencia del pasado 15 de septiembre.