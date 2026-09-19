Balean casa de Elvis Guerra, diseñador del vestido de Sheinbaum para el Grito: Esto sabemos del ataque

Hasta este momento, Elvis Guerra no ha hablado sobre lo que sucedió a las afueras de su hogar en Juchitán. (Foto: Cuartoscuro/IA Gemini)

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó que la casa de Elvis Guerra —poeta y diseñador detrás del bordado del vestido de Claudia Sheinbaum en el Grito de Independencia— fue blanco de un ataque armado.

Las autoridades informaron que los hechos ocurrieron durante la noche del viernes 18 de septiembre y que las investigaciones para esclarecer el caso del también artesano y traductor ya iniciaron.

La noticia llega luego de que Creaciones Biulú, el taller textil fundado por Elvis Guerra, acaparara los reflectores por participar en el diseño del vestido que la presidenta utilizó durante la ceremonia del 15 de septiembre.

¿Qué se sabe sobre el ataque a la casa de Elvis Guerra?

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca compartió una tarjeta informativa en la que indicó que, con ayuda de las primeras imágenes obtenidas, se tiene la certeza de que quienes cometieron el ilícito fueron dos personas.

“Los agresores que dispararon contra la vivienda ya se encuentran plenamente identificados, se trata de un hombre y una mujer que viajaban a bordo de una motocicleta”, afirmó la Fiscalía.

Una vez que ocurrieron los hechos y se interpuso el reporte, las autoridades se trasladaron hasta la casa del diseñador Elvis Guerra, ubicada en el en el Callejón Enrique Jiménez de la Novena Sección, en el municipio de Juchitán de Zaragoza, donde desplegaron un equipo especial para asegurar la escena y comenzar a recabar pruebas e información.

La Fiscalía informó que en el lugar se recuperaron tres elementos balísticos, los cuales ya fueron integrados a la carpeta de investigación correspondiente. Mientras tanto, las investigaciones continúan.

Elvis Guerra es un diseñador y poeta muxe originario de Juchitán, Oaxaca. (Foto: Captura de pantalla)

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