¿Qué países de la UE advierten un conflicto militar contra Rusia? ‘Sabemos que Putin trama algo’

El primer ministro polaco, Donald Tusk, afirmó que Rusia planea lanzar ataques híbridos con drones y misiles contra naciones que apoyan a Ucrania, incluida Polonia, miembro de la OTAN, a medida que la guerra entra en su fase más crucial.

El principal objetivo del Kremlin ahora, según las pruebas recabadas por los servicios de inteligencia, es destruir la economía y la logística de Ucrania y debilitar la determinación de la OTAN mediante ataques contra sus Estados miembros, declaró Tusk en el Parlamento el jueves. Este es el “escenario más probable”, afirmó el primer ministro ante los legisladores antes de su visita prevista a Ucrania el viernes.

Polonia, ruta de tránsito clave para la ayuda a Ucrania, sufrió una serie de incidentes sospechosos, con múltiples ciberataques contra servicios públicos como infraestructuras de agua y energía y hospitales, así como daños en la línea ferroviaria entre Varsovia y la frontera ucraniana, atribuidos al sabotaje ruso. Un misil ruso se estrelló en el este de Polonia a finales de julio.

Advierten que Rusia intentará minimizar ataque al calificarlo como un accidente

“Existe un riesgo real de que drones u otros tipos de misiles impacten en el territorio de uno o más países de la OTAN en el flanco oriental, e incluso causen destrucción”, declaró Tusk. La versión oficial de Rusia será que se trata de un accidente y que no hay motivo para que nadie piense en una respuesta de la OTAN.

Estas declaraciones se produjeron horas antes de que Tusk se reuniera con el presidente ucraniano Volodímir Zelenski. Moscú intensificó sus ataques contra Ucrania, incluso contra objetivos cercanos a la frontera con Polonia, mientras aviones de la OTAN derribaron un dron de origen ruso sobre Lituania a principios de esta semana.

Las advertencias de Tusk fueron secundadas por el primer ministro eslovaco, Robert Fico, quien declaró el jueves que la situación de seguridad nunca había sido “tan grave ni tan tensa”. Subrayó que Eslovaquia se toma en serio sus compromisos con la OTAN, pero que hará todo lo que esté a su alcance para evitar que su país se vea arrastrado a un conflicto.

La postura de Fico se distanció desde hace tiempo de la corriente principal de la OTAN, ya que no considera a Rusia una amenaza para la seguridad y, en cambio, aboga por un acercamiento con Moscú. Advirtió sobre las consecuencias de invocar el Artículo 5 de la OTAN, que obliga a los miembros a defenderse mutuamente de un ataque, en caso de un conflicto directo entre la OTAN y Rusia.

“¿Alguien puede imaginar que nos pidan preparar 5 mil soldados, 10 mil soldados? ¿Y que vayan a luchar a algún sitio sin que sepamos con quién, por qué ni para qué?”, dijo Fico.

El primer ministro checo, Andrej Babis, también crítico de la corriente principal europea, hizo declaraciones similares. “El camino que está siguiendo el mundo nos lleva directamente a las puertas del infierno. Nos está llevando a la Tercera Guerra Mundial”, afirmó en un discurso ante la Cumbre de Defensa del IISS en Praga.

El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció que se reunirá el viernes con líderes gubernamentales y de partidos, así como con funcionarios militares y de seguridad, para abordar la situación, que se agrava rápidamente, en lo que respecta a la seguridad y el suministro de energía en medio de conflictos como los de Ucrania y Oriente Medio.

Ucrania enfrentará su invierno más difícil desde el inicio de la guerra

Kiev y sus aliados occidentales se preparan para lo que probablemente será el invierno más difícil desde el inicio de la invasión a gran escala de Moscú hace cuatro años y medio. Tusk afirmó que discutirá con Zelensky una posible cooperación a través de la denominada “coalición antibalística”, así como la situación de la infraestructura energética de Ucrania.

“Se prevén ataques sostenidos, muy frecuentes e intensos contra seis ciudades importantes de Ucrania, incluyendo la destrucción de almacenes, todo tipo de productos esenciales para la defensa del país y, como hemos podido comprobar con mucha claridad en las últimas semanas, la infraestructura ferroviaria”, declaró el primer ministro.

Según la información que Polonia recibió sobre las consultas entre Estados Unidos y Rusia, el Kremlin no está dispuesto a “mantener conversaciones serias sobre un alto el fuego, y mucho menos sobre la paz sin la capitulación —de facto— de Ucrania”, dijo Tusk.

“Están convencidos de que el invierno será trágicamente crítico para Ucrania”, dijo el primer ministro al referirse a Rusia.