¿Qué sabemos de Grupo SIMSA, empresa dueña de Gas Natural del Noroeste que niega tener huachicol?

Gas Natural del Noroeste de una de las marcas de gas natural que tiene Grupo SIMSA y suministra el combustible a varios sectores industriales. (Instagram Gas Natural del Noroeste).

Luego de que autoridades federales aseguraron 59 millones de litros de huachicol en Guanajuato, Grupo SIMSA afirmó que sus operaciones son lícitas y tienen los permisos correspondientes.

El decomiso se realizó en el municipio de San José Iturbide el jueves 17 de septiembre. En un comunicado, Gas Natural del Noroeste, empresa que pertenece a Grupo SIMSA, detalló que la terminal opera al amparo del permiso de almacenamiento de petrolíferos PL/19344/ALM/2016, cuya vigencia es de 30 años.

La empresa también aseguró que los petrolíferos que recibe y almacena en la terminal son propiedad de sus clientes.

Pero y a todo esto, ¿qué sabemos de la Empresa Grupo SIMSA? Según su sitio web, es un conglomerado de empresas mexicanas con giros en:

Energía.

Alimentos.

Retail.

Construcción.

Inmobiliaria.

Transporte.

Tienen más de 50 años de historia y su presencia predomina en la Comarca Lagunera. Cuenta con las divisiones Combugas, AWA y Yellow para hacer llegar sus productos y servicios.

¿Cuáles son las divisiones del Grupo SIMSA?

Explican que en la división de gas LP, realizan el abastecimiento del producto en todo el país. En cuanto a transporte, destacan que cuentan con unidades para mover gas LP, amoniaco, isobutano, diesel, gasolina, menometilamina y alimentos.

En cuanto a la división de alimentos, trabajan con Jumex, Lala, Bimbo, Coca Cola y Pepsi. Algunos de sus proveedores son Almidones Mexicanos (ALMEX) y Archer Daniels Midland Company (ADM).

En cuanto al diesel y la gasolina, sus marcas son Migasolina y Midiesel. En agregados para la construcción, trabajan como Triturados Cribissa, fundada en 1997. Se dedica a la extracción, trituración y venta de materiales pétreos como grava y arena.

En el sector inmobiliario, la empresa ofrece espacios para parques industriales, bodegas, locales comerciales, edificios y renta para oficinas.

En la división de gas natural, sus marcas son Energas, Mi Gas Natural, Gas Natural del Noroeste y Gas Natural Industrial.

¿Qué es Gas Natural del Noroeste?

Gas Natural del Noroeste de una de las marcas de gas natural que tiene Grupo SIMSA. Suministra el combustible a varios sectores industriales.

En su sitio web explica que diseñan, construyen, mantienen y operan sistemas para del transporte y la distribución de gas natural.

También trabajan en la logística de transporte, almacenamiento y entrega de petrolíferos, de acuerdo con el marco normativo.

“Todos los proyectos de GNN cumplen con la Norma Oficial Mexicana correspondiente, que es permanentemente verificada por la Comisión Reguladora de Energía”, destacan.

Algunos de sus clientes son Reyma, Pilgrims, Coca Cola, Quesos Chilchota, Grupo Modelo, Lala, San Marcos, Sanofi Aventis, Bachoco, CFE, Ford y Bimbo.