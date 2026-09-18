‘No está escondido’: Sheinbaum responde por qué Rafael Ojeda no acudió a declarar por huachicol fiscal

Rafael Ojeda fue citado por huachicol fiscal: esto dijo Sheinbaum sobre el exsecretario de Marina. (Cuartoscuro)

No está escondido ni está bajo investigación el almirante Rafael Ojeda Durán, exsecretario de Marina, aclaró la presidenta Claudia Sheinbaum luego de que no asistiera a declarar el 28 de agosto por el caso de huachicol fiscal contra su sobrino político, Fernando ‘N’.

La mandataria federal defendió que el exfuncionario decidirá si acude a declarar en el juicio de su sobrino político o se niega a hacerlo, ya que no se encuentra bajo ninguna investigación por parte de la Fiscalía General de la República.

“No tiene un delito en su contra el almirante Ojeda. No hay ninguna carpeta de investigación contra el almirante Ojeda, está llamado a declarar en un juicio y ya determinará él si declara, no declara y cómo declara”, indicó la presidenta Claudia Sheinbaum en la mañanera del 18 de septiembre.

La FGR aseguró que no localizó al almirante Rafael Ojeda Durán para que asistiera a declarar; sin embargo, algunas versiones sugieren que el exfuncionario mantiene actividades habituales cada fin de semana y recibe el pago de su jubilación.

“No está escondido y tiene una solicitud de parte de la defensa de una de las personas detenidas para que sea llamado a declarar y la Fiscalía está viendo esta circunstancia. Ni está escondido”, reiteró la mandataria.

¿Por qué la defensa busca que Rafael Ojeda testifique?

En agosto, tras la extradición de Fernando ‘N’, Ernestina Godoy, fiscal general de la República, aseguró que el exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, había alertado sobre la existencia de una red de contrabando de combustibles.

“En el 2024, el almirante secretario de Marina transmitió (...) indicios de operaciones de dicha red delictiva, por lo que en ese mismo año el Ministerio Público de la Federación inició las investigaciones”, dijo.

Sin embargo, el Despacho Mendieta y Abogados, defensa de los hermanos Manuel Roberto y Fernando, insiste en que el exsecretario de Marina declare como testigo.

De acuerdo con el abogado Epigmenio Mendieta Valdez, Fernando Farías fue quien denunció a Rafael Ojeda sobre la red de huachicol fiscal. En este sentido, sería contradictorio que liderara las operaciones para el contrabando de combustible.

“La defensa busca conocer qué sabía sobre las presuntas irregularidades, cuándo tuvo conocimiento de ellas, qué información recibió de Fernando Farías y qué acciones emprendió; particularmente, si es verdad o no que recibió al contralmirante Rubén Guerrero”, señaló la defensa de los exmarinos.

Tras los hallazgos y las primeras detenciones de agentes de la Marina, Aduanas y otras instituciones, el gobierno negó que Rafael Ojeda estuviera relacionado, pese a la dimensión de la operación.