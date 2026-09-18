Wall Street abre con pérdidas por conflicto en Medio Oriente: ¿Cómo opera HOY?

Wall Street opera con números rojos a medida que los operadores se enfrentan a una serie de vencimientos de futuros y opciones.

El Dow Jones registra un retroceso de 0.43 por ciento, en los 51 mil 558.12 enteros, seguido por el S&P 500 con 0.14 por ciento menos, en las 7 mil 627.84 unidades, mientras que el Nasdaq con 0.05 por ciento, ronda en los 26 mil 404.28 puntos.

“Anticipamos que la jornada de hoy esté marcada por un limitado apetito por riesgo ante la incertidumbre sobre la evolución del conflicto en Medio Oriente así como por la volatilidad a corto plazo que podría provocar el rebalanceo de carteras asociado al vencimiento trimestral de algunos derivados (triple witching)”, indicaron analistas de Grupoa Financiero Ve por Más.

Las caídas del lado del continente europeo son de 1.64 por ciento, el IBEX 35 de España, en los 19 mil 509.70 enteros, el DAX en Alemania cede 1.55 por ciento, en las 25 mil 318.27 unidades, el CAC 40 de Francia baja 1.54 por ciento, en los 8 mil 56.16 enteros, y el FTSE 100 de Londres con 1.42 por ciento menos, ronda en las 10 mil 662.05 unidades.

Por su parte, el mercado local abre con descensos de 0.18 por ciento para el índice principal de la Bolsa Mexicana de Valores, S&P/BMV IPC, el cual opera alrededor de las 63 mil 756.66 unidades, aunque el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores baja 0.56 por ciento, en un nivel de mil 289.85 enteros.

En tanto, en el mercado internacional de petróleo, se registran movimientos dispares, con el West Texas Intermediate (WTI) que cotiza en los 102.14 dólares por barril, al subir 0.19 por ciento, en tanto, el referencial Brent se coloca en los 104.37 billetes verdes por unidad, al ceder 0.43 por ciento.