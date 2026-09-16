Wall Street abre mixto antes de conocer la decisión de la Fed, mientras la BMV descansa

Las negociaciones de renta variable en Wall Street presentan un sesgo positivo, mientras los participantes del mercado se preparan para conocer la decisión de política monetaria de la Reserva Federal este 16 de septiembre.

Hasta ahora, el consenso espera un incremento de 25 puntos base, lo que situaría los tipos de interés en un rango que va de 3.75 a 4.0 por ciento, según los datos del CME.

El Nasdaq presenta un incremento de 0.82 por ciento, en los 26 mil 194.63 enteros, seguido por el S&P 500, que suma 0.40 por ciento, en las 7 mil 616.05 unidades, mientras que el Dow Jones cede 0.05 por ciento, en los 52 mil 72.04 puntos.

“A medida que la Reserva Federal inicia lo que prevemos que será un ciclo de ajuste monetario relativamente leve, creemos que los inversores deberían mantenerse posicionados para obtener mayores ganancias en acciones, al tiempo que se preparan para la volatilidad a corto plazo”, dijo a Bloomberg Ulrike Hoffmann-Burchardi, director de inversiones en UBS.

¿Cómo cotizan las Bolsas en México y Europa hoy 16 de septiembre?

En tanto, del lado de Europa, las ganancias son de 0.71 por ciento para el DAX en Alemania, que opera en las 25 mil 585.96 unidades, seguido por el IBEX 35 de España con 0.70 por ciento más, en los 19 mil 700.90 enteros, el CAC 40 de Francia sube 0.69 por ciento a 8 mil 149.94 puntos, mientras que el FTSE 100 de Londres sube 0.41 por ciento, en las 10 mil 701.98 unidades.

El mercado accionario local permanecerá cerrado por el feriado que conmemora la independencia de México.

Finalmente, los precios del petróleo frenaron las alzas reportadas por los temores de una menor oferta, y retroceden 3.92 por ciento el West Texas Intermediate, en los 105.12 dólares el barril y 3.34 por ciento menos el Brent, en los 105.11 billetes verdes la unidad.