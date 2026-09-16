Que viva la vida, la verdad y la libertad: Maru Campos

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, encabezó el grito de Independencia en la entidad.

La gobernadora Maru Campos encabezó la ceremonia por el CCXVI Aniversario del Grito de Independencia desde el balcón principal del Palacio de Gobierno de Chihuahua, ante las más de 46 mil personas que se reunieron en la Plaza del Ángel.

“¡Que viva la dignidad de los chihuahuenses!, ¡Que viva la vida, que viva la verdad y que viva la libertad!, ¡Viva México!, ¡Viva México!, iViva Chihuahua!”, manifestó durante el acto conmemorativo.

Como parte de la arenga, la mandataria evocó a los Héroes de la Independencia que dieron Patria y Libertad al país:

“¡Viva Hidalgo Viva Morelos Viva GuerreroViva AllendeViva AldamaViva Josefa Ortiz de Domínguez Viva la independencia Nacional!”, proclamó la gobernadora Maru Campos.

Previo al resonar de las campanas en el recinto del Ejecutivo, llevó a cabo la tradicional Guardia de Honor en el altar a la Patria, donde se conmemoró la memoria de Miguel Hidalgo, líder del movimiento de Independencia.

En la Guardia, la titular del Ejecutivo estuvo acompañada por la magistrada presidenta del poder Judicial, Marcela Herrera; la presidenta del Congreso del Estado, Joceline Vega; el secretario General de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda, y el secretario de Educación y Deporte, Francisco Hugo Gutiérrez.

También por el alcalde de la capital, Marco Bonilla; el coordinador estatal de la Guardia Nacional, Israel Caro; el comandante interino de la lll Región Aérea Militar, Humberto Ibarra, y los generales Felipe González y David Antonio López, comandantes de la 5/a y 42/a Zonas Militares, respectivamente.

La celebración se tiñó de verde, blanco y rojo con el show de pirotecnia que iluminó el primer cuadro de Chihuahua capital, y que disfrutaron las y los ciudadanos de todas las edades al son de melodías folclóricas y del regional mexicano.

Para cerrar el evento, Ramón Ayala y su acordeón deleitaron a las familias chihuahuenses con sus éxitos.

Previamente se contó con las participaciones musicales de Joss Favela, Narce Dalia, La Etiqueta, Charly Díaz y su Rebelión Norteña, el Concierto Sinfónico del Despecho y Alejandro Ruiz.

En Palacio de Gobierno estuvieron presentes además miembros del gabinete estatal, legisladoras y legisladores locales y federales, miembros del poder Judicial, así como líderes de la iniciativa privada.