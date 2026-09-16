¿Cuándo será el GP de México 2027? Así queda el calendario de F1 con más sprints

La Fórmula 1 ya tiene calendario para 2027: serán 24 Grandes Premios entre marzo y diciembre. (Foto: IA / Cuartoscuro.com)

Octubre ya tiene dueño en el calendario de la Fórmula 1: el Autódromo Hermanos Rodríguez rugirá como la vigésima carrera de la temporada 2027.

El campeonato encenderá motores desde febrero por la pretemporada y después repartirá la acción por cuatro continentes.

En el camino tenemos el regreso de Portugal y Turquía al calendario y cinco sedes que estrenan el formato Sprint. Mientras que salen Barcelona y Zandvoort.

Fecha del Gran Premio de México 2027

Guarda la fecha: el Gran Premio de México 2027 se correrá del 29 al 31 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Será el penúltimo evento de octubre, después del Gran Premio de Austin y antes de que la categoría viaje a Brasil para continuar con la recta final de la temporada.

La organización informó que los detalles sobre la venta de boletos para el GP de México 2027, así como sus precios, se darán a conocer posteriormente.

México será la vigésima fecha de la temporada 2027, con el Gran Premio programado del 29 al 31 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez. (Foto: Cuartoscuro.com). (Daniel Augusto)

¿Cuándo inicia la temporada 2027 de la Fórmula 1?

La temporada comenzará con las pruebas de pretemporada en Bahréin, del 24 al 27 de febrero de 2027.

Después llegará el primer Gran Premio, también en Bahréin, del 12 al 14 de marzo. El calendario de F1 2027 tendrá un total de 24 carreras y una novedad que hará que algunos fines de semana tengan todavía más acción: 10 carreras Sprint.

El número aumenta respecto a las seis Sprint contempladas anteriormente. Para 2027, Bahréin, Australia, Japón, Mónaco y Abu Dabi tendrán este formato por primera vez.

Así que serán más fechas con solo un día de prácticas, dos clasificaciones y dos carreras en las que hay oportunidades de sumar puntos.

Citado por Motorsport, Stefano Domenicali, CEO de la Fórmula 1, destacó que la próxima temporada reúne “circuitos más emblemáticos” y algunas de las ciudades más “vibrantes”: “Estamos encantados de dar la bienvenida a Portugal y Turquía al campeonato y de ampliar las carreras Sprint a diez eventos, ofreciendo a nuestros aficionados aún más intensidad, drama y la acción rueda a rueda que hace que nuestro deporte sea tan especial”.

Todas las carreras de F1 2027

Estas son las 24 fechas: