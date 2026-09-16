Incendio en el Mercado Central de Acapulco afecta a 95 negocios

El incendio registrado en el Mercado Central de Acapulco la madrugada de este miércoles dejó, de manera preliminar, un saldo de 95 negocios afectados, informó la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.

Agregó que elementos de Protección Civil estatal y municipal trabajan desde el primer momento del siniestro para sofocar el fuego.

Antes de participar en el desfile cívico-militar por el 216 Aniversario del Inicio de la Independencia de México, la mandataria estatal dio a conocer que el incendio era, hasta ese momento, la principal emergencia reportada durante los festejos patrios.

“Lo único que tenemos es este incendio en el mercado con 95 locales, hasta el momento es el saldo preliminar que tenemos”, declaró.

Salgado Pineda explicó que los cuerpos de emergencia intervinieron de manera rápida, con la participación coordinada de los gobiernos municipal y estatal, así como del personal de Protección Civil, que acudió desde los primeros momentos para atender la emergencia.

Sobre las posibles causas, comentó que de manera preliminar se mencionaba la presencia de material pirotécnico en el lugar, aunque aclaró que corresponde a las autoridades competentes realizar las investigaciones y determinar qué provocó el incendio.

“Al parecer, pirotecnia, me comentan que había ese de material y entonces eso detonó. Sin embargo, vamos a esperar a que nos den parte las autoridades correspondientes”, expresó.

Esto sabemos del incendio en el Mercado de Acapulco

Al corte de las 8 de la mañana, los cuerpos de emergencia continuaban trabajando para controlar las llamas, cuya intensidad se habría incrementado debido a que el fuego avanzó hacia un puesto ambulante donde presuntamente se almacenaba y comercializaba pirotecnia.

Durante las labores, un video difundido en redes sociales mostró las dificultades que enfrentaron los bomberos para acceder a una toma de agua para emergencias ubicada en las inmediaciones del mercado, debido a la acumulación de basura alrededor de la instalación.

En las imágenes se observa a uno de los elementos intentando retirar los residuos para permitir la conexión de las mangueras y facilitar el abastecimiento de agua. Mientras realizaban estas maniobras comenzaron a escucharse explosiones de pirotecnia provenientes de la zona afectada.

La presencia de material pirotécnico y las explosiones complicaron las labores de los bomberos, aunque hasta ese momento las autoridades no habían confirmado oficialmente que dicho material fuera la causa del incendio ni precisado las condiciones en que se encontraba dentro del puesto ambulante.

El nuevo siniestro ocurre después de varios incendios registrados en el Mercado Central durante los últimos años.

El 13 de diciembre de 2025 se registró otro incendio en locales provisionales del mercado, mientras que el 25 de diciembre de 2024 las llamas afectaron 31 locales semifijos instalados sobre la avenida Constituyentes, en el área de venta de flores.

Previamente, el 18 de octubre de 2024, un incendio consumió 25 locales provisionales ubicados principalmente sobre la calle 2 de Agosto, con reportes de explosiones relacionadas con productos pirotécnicos.

El antecedente de mayor magnitud ocurrió el 5 de junio de 2023, cuando un incendio destruyó cientos de establecimientos del Mercado Central. Diversos reportes estimaron en alrededor de 570 los locales afectados, principalmente en la nave mayor, el estacionamiento y áreas conocidas como las sombrillas.

Ante el nuevo incendio, comerciantes y ciudadanos cuestionaron la presencia y venta de pirotecnia en puestos ambulantes ubicados dentro de una zona de alta concentración comercial.

Hasta el momento permanecía pendiente el reporte oficial sobre las causas del incendio, el número de locales afectados y el monto de los daños.

Se reporta saldo blanco en los festejos de Independencia

En otro tema, Evelyn Salgado informó que las ceremonias del Grito de Independencia se realizaron en los 85 municipios de Guerrero, sin incidentes mayores reportados hasta ese momento.

Destacó la coordinación entre el gobierno federal, la administración estatal y los ayuntamientos para garantizar el desarrollo de las celebraciones, y reconoció la participación de la población en las plazas cívicas.

“Saldo blanco por los festejos de ayer”, afirmó la gobernadora, quien señaló que, a diferencia de otras entidades donde algunos municipios suspendieron sus ceremonias, en Guerrero los actos cívicos se llevaron a cabo de manera tranquila.

Atribuyó este resultado al trabajo conjunto con las presidentas y los presidentes municipales, así como a la responsabilidad de la ciudadanía durante las actividades patrias.

Anunció continuidad de obras y programas

Al referirse al último año de su administración, Salgado Pineda aseguró que su gobierno mantendrá el ritmo de trabajo y redoblará esfuerzos para concluir obras y cumplir los compromisos establecidos.

Entre los proyectos mencionó la ampliación de la carretera Iguala-Ciudad Altamirano, además de caminos artesanales y obras de infraestructura en las distintas regiones del estado.

“Este año le he pedido a todas las secretarias y a todos los secretarios que no estemos diciendo ‘ya nos vamos’, hay que bajar el ritmo; al contrario, vamos a redoblar esfuerzos”, manifestó.

Añadió que continuarán las acciones en materia de salud, educación y programas sociales, con el objetivo de entregar las obras pendientes antes de que concluya su administración.

Destaca participación de mujeres en espacios de decisión

La mandataria estatal resaltó que su llegada al Poder Ejecutivo de Guerrero en 2021 representó un avance para la participación política de las mujeres en la entidad.

Señaló que cada vez más mujeres ocupan cargos de representación y decisión, desde la Presidencia de la República y las presidencias municipales hasta las comisarías de las comunidades.

Salgado Pineda mencionó el Protocolo Violeta como uno de los programas impulsados durante su administración y afirmó que continuará trabajando por las niñas, jóvenes y mujeres guerrerenses.

“Yo celebro que las mujeres cada día estemos avanzando y que efectivamente llega una mujer y vamos llegando todas a los diferentes espacios”, expresó.

La mandataria reiteró su compromiso de mantener el trabajo coordinado y atender las necesidades de la población durante el último tramo de su gobierno.