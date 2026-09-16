Pirotecnia en fiestas patrias deja 8 lesionados en Chiapas y Edomex

El incidente con pirotecnia quedó captado en video por los asistentes y provocó momentos de pánico. (Quadratín)

Durante la celebración del Grito de Independencia en el municipio de Palenque, en Chiapas, cuatro personas resultaron lesionadas por pirotecnia, al fallar el espectáculo de fuegos artificiales.

En un comunicado, Protección Civil del Estado informó que cuatro personas presentan heridas en la espalda y se encuentran estables, sin que comprometan su integridad física, las cuales fueron atendidas por paramédicos de esa institución.

El incidente, que quedó captado en video por asistentes, provocó momentos de pánico, tensión e incertidumbre entre las personas reunidas en la plaza principal.

Explota pirotecnia en Aculco; hay 4 lesionados

Una explosión de pirotecnia registrada en la comunidad de Arroyo Zarco, en Aculco, Estado de México, dejó de manera preliminar cuatro personas con quemaduras, tres hombres y una mujer, de acuerdo con reportes difundidos tras la emergencia.

El incidente provocó la movilización de servicios de emergencia, luego de que el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) del Estado de México (EMX) recibiera el reporte.

De acuerdo con información preliminar, entre las personas afectadas habría algunas con lesiones de consideración, aunque hasta el momento no se cuenta con un balance oficial definitivo sobre la gravedad de todos los casos.

También hubo personas con crisis nerviosa derivada de la explosión, mientras que cuatro personas, tres hombres y una mujer, habrían presentado quemaduras menores, según los primeros informes.

Personal de emergencia se trasladó al sitio para atender a las personas afectadas y determinar las condiciones en las que ocurrió la explosión.

El hecho ocurre durante las celebraciones por las fiestas patrias y a pocos días de la explosión registrada en Temascalcingo, donde también se reportó un accidente relacionado con pirotecnia.

Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente qué originó la explosión ni si la pirotecnia era almacenada, transportada o manipulada en el lugar al momento del incidente.