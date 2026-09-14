¿Pozole, salsas y antojitos? México garantiza cosecha de chile, jitomate y cebolla para fiestas patrias

Sinaloa es el principal productor de chile verde y jitomate, previo a las fiestas patrias.

La producción de chile verde, jitomate y cebolla está garantizada para atender la demanda de las fiestas patrias, con más de 5 millones de toneladas cosechadas en conjunto al cierre de agosto, de acuerdo con cifras de la Dirección del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (DGSIAP).

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura) señaló que el volumen disponible permitirá abastecer los hogares mexicanos durante septiembre, cuando aumenta el consumo de estos tres productos para la preparación de platillos y antojitos tradicionales con motivo del Grito de Independencia.

En el caso del chile verde, la producción acumulada a agosto de 2026 alcanzó 1 millón 887 mil 31 toneladas, con Sinaloa como el principal productor, al aportar 785 mil 380 toneladas, seguido por Chihuahua, con 278 mil 217, y San Luis Potosí, con 206 mil 624 toneladas.

El volumen representa poco más de 63 por ciento de las 2 millones 979 mil 425 toneladas de chile verde producidas durante 2025, aunque todavía falta incorporar la producción de los últimos meses del año.

¿Qué variedades de chile se producen en México?

México produce más de 40 variedades de chile, entre ellas jalapeño, poblano, habanero, chiltepín, morrón y guajillo. El jalapeño es el de mayor producción, con 773 mil 292 toneladas registradas en 2025, además de ser uno de los productos agrícolas mexicanos con mayor demanda internacional.

Para las celebraciones de septiembre también destaca el chile poblano, ingrediente fundamental de los chiles en nogada, cuya producción llegó a 362 mil 188 toneladas en 2025.

La oferta de cebolla también muestra un volumen suficiente para atender el consumo de las fiestas patrias. La producción acumulada al cierre de agosto de 2026 fue de 1 millón 62 mil 157 toneladas, frente a las 1 millón 354 mil 665 toneladas registradas durante todo 2025.

Chihuahua encabeza la producción nacional, con 265 mil 16 toneladas, seguido por Zacatecas, con 126 mil 543, y Baja California, con 126 mil 68 toneladas.

Sinaloa destaca como el principal productor de jitomate

La hortaliza es uno de los ingredientes básicos de la gastronomía mexicana y tiene una presencia particularmente importante durante las celebraciones del 15 y 16 de septiembre, desde las taquizas y carnes asadas hasta mariscos y discadas.

El mayor volumen entre las tres hortalizas corresponde al jitomate, cuya producción acumulada a agosto de este año llegó a 2 millones 108 mil 831 toneladas. En 2025, la cosecha nacional alcanzó 3 millones 118 mil 464 toneladas, por lo que el volumen registrado hasta agosto equivale a cerca de 68 por ciento de la producción del año pasado.

Sinaloa es el principal productor, con más de 856 mil toneladas, seguido por San Luis Potosí, con más de 184 mil, y Sonora, con más de 161 mil toneladas.

El jitomate es fundamental en la preparación de salsas, caldos, purés, enchiladas, albóndigas, picadillo y otros platillos que forman parte de la cocina mexicana durante las celebraciones patrias.