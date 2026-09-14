Mujer se quita la vida tras cirugía mal realizada en Tijuana

Laura se quitó la vida luego de pasar por una cirugía mal realizada y señaló a una cirujana plástica.

Laura Rocío, de 40 años de edad, se suicidó, presuntamente luego de realizarse una cirugía que aparentemente salió mal.

Durante la tarde del domingo 13 de septiembre la mujer compartió en sus redes sociales un video mostrando y denunciando las marcas corporales que le quedaron tras realizarse un procedimiento de cirugía plástica.

En el cuello, brazos, espalda baja y vientre se visibilizaban tanto cicatrices como hematomas de varios centímetros de largo, causando una notoria afectación físico y mental en ella.

“Esto va directamente para la Dra. León, no me acuerdo cómo se llama, al caso que es una cirujana plástica que me arruinó la vida por completo (muestra brazo con cicatrices largas), miren mis brazos como me los dejó horribles... Daniel León se llama, cirujana plástica profesional en Capital Surgery, jamás, jamás, se vayan a operar con ella”, narra en el video Laura Rocío.

Tras publicar ese clip, se dirigió al Viaducto Elevado Tijuana donde se privó de la vida; esta estructura fue inaugurada el pasado 30 de enero, siendo este el primer suicidio registrado.

Elementos de Bomberos Tijuana, Policía Municipal y personal del Servicio Médico Forense (Semefo), arribaron para acordonar la zona y hacer el levantamiento del cuerpo, esto en las inmediaciones del Cañón del Matadero, lugar por donde cruza el Viaducto Elevado Tijuana.

Previo a la grabación donde habla contra la doctora por aparentes procedimientos médicos fallidos, Laura se filmó hablando de problemáticas familiares, cuestiones de relaciones de pareja de otras personas, indicando que recibía ataques.

En este primer video advierte que será su último día en este mundo, añadiendo que no quiere ver a nadie en su velorio, esperando que este vacío, para posteriormente reírse de lo manifestado.

Lo anterior, se presume a posibles afectaciones psicológicas provocadas por la supuesta mala praxis de la cirugía que le practicaron, siendo el motivo por el cual le quedaron secuelas emocionales.

Se prevé que la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE BC) inicie una investigación para determinar los motivos por los cuales se suicidó la señora Laura Rocío Aceves.