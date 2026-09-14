Policías hallan a bebé abandonado en cabaña de Sierra de Santiago en Nuevo León

Un bebé de aproximadamente un año fue localizado solo y sin la supervisión de un adulto dentro de una cabaña de la Sierra de Santiago, Nuevo León, donde presuntamente permaneció varias horas antes de que las autoridades fueran alertadas sobre su situación.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 19:00 horas del domingo, cuando policías municipales atendieron un reporte y se trasladaron hasta una vivienda ubicada en el kilómetro 3 de la carretera a Cola de Caballo, en el sector de La Cieneguilla, una zona turística de la sierra de este municipio que se localiza a cerca de una hora la ciudad de Monterrey.

Al ingresar al inmueble, los uniformados encontraron al menor únicamente con un pañal y sin ninguna persona responsable de su cuidado. De manera preliminar, vecinos señalaron que el pequeño habría permanecido solo durante varias horas, aunque el tiempo exacto y las circunstancias en que fue dejado en el sitio deberán ser establecidos por las autoridades.

El menor presentaba algunas escoriaciones en uno de sus brazos, por lo que personal de Protección Civil de Santiago acudió al lugar y le brindó los primeros auxilios. Posteriormente fue trasladado a una unidad médica para una valoración más detallada.

Tras la revisión médica, las lesiones fueron consideradas superficiales y no representaban un riesgo para el bebé. El caso fue notificado al DIF mientras se determina su situación familiar y quién estaba a cargo de su cuidado al momento de los hechos.

El DIF Municipal y la Agencia Estatal de Investigaciones iniciaron las indagatorias para establecer las circunstancias en las que el menor fue dejado solo y determinar si existe alguna responsabilidad legal por estos hechos.

Hasta el momento no se ha informado sobre la localización de la madre ni sobre alguna persona detenida. Las autoridades deberán determinar, entre otros puntos, cuánto tiempo permaneció el bebé sin supervisión, quién lo dejó en la cabaña y cuál será su situación mientras se esclarece el caso.