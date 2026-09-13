‘Sin excepciones, privilegios ni atajos’: Tamaulipas ‘da banderazo’ a las elecciones 2027

Con 471 cargos de elección popular en juego, Tamaulipas inició formalmente el proceso electoral 2027 con una advertencia del árbitro electoral: ningún partido ni candidatura tendrá privilegios y las mismas reglas se aplicarán para todos.

Durante la sesión solemne de inicio del proceso, el Consejero presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas (Ietam), Juan José Ramos Charre, aseguró que el organismo no será un árbitro ausente y que defenderá su autonomía frente a las fuerzas políticas.

“El Ietam no está para elegir ganadoras o ganadores. No corresponde a esta institución decidir quién debe gobernar. No corresponde al Instituto favorecer proyectos políticos. No corresponde al Ietam construir mayorías. Esa decisión corresponde a la ciudadanía”, afirmó.

El proceso se extenderá durante 265 días y concluirá el 6 de junio de 2027, cuando los tamaulipecos acudirán a las urnas para definir a sus representantes.

Ramos Charre ofreció diálogo y apertura a los partidos, pero marcó una línea que, dijo, no será negociable: el cumplimiento de la ley. “Dialogar no significa negociar la ley. Y escuchar no significa claudicar a nuestra autonomía”, advirtió.

El Consejero presidente fue enfático al señalar que el Ietam no hará distinciones entre las fuerzas políticas que participen en la contienda. “Nuestra obligación será aplicar las mismas reglas a todas y todos. Sin excepciones. Sin privilegios. Sin atajos”, sostuvo.

¿Qué se votará en Tamaulipas en las elecciones 2027?

La elección contempla 471 cargos de elección popular. En el ámbito local se renovarán los 43 ayuntamientos —incluidas presidencias municipales, sindicaturas y regidurías— y las 36 diputaciones del Congreso estatal, mientras que en el ámbito federal estarán en juego ocho diputaciones federales.

Ante este escenario, Ramos Charre llamó a los partidos y candidatos a evitar que la competencia electoral derive en confrontaciones sociales y pidió privilegiar el debate y el respeto. “El adversario político no es un enemigo”, expresó.

También dirigió un mensaje a los medios de comunicación, a quienes pidió verificar y contextualizar la información ante la velocidad con la que actualmente circulan noticias, declaraciones y contenidos en redes sociales.

“La democracia necesita información. Pero necesita, sobre todo, información confiable y veraz”, afirmó.

El Ietam, agregó, deberá explicar sus decisiones, publicar sus acuerdos y transparentar sus procedimientos para que ciudadanos, partidos y medios puedan revisar su actuación.

“No les estamos pidiendo que confíen ciegamente en nosotros. Les estamos diciendo: obsérvennos, pregúntennos, exíjannos, cuestionen nuestras decisiones y revisen nuestros resultados”, señaló.

El funcionario destacó que la elección no se definirá únicamente desde las oficinas del instituto, sino en los consejos distritales y municipales, así como en las comunidades y casillas donde se ejercerá el voto.

“Un voto. Una persona. Una decisión. Y el mismo valor para todas y todos”, expresó.

Ramos Charre aseguró que el objetivo será que el próximo 6 de junio los ciudadanos puedan votar en libertad, los sufragios estén protegidos, los resultados se conozcan oportunamente y cualquier controversia sea resuelta por las vías institucionales.

“El Ietam no elegirá por Tamaulipas. El Ietam garantizará que Tamaulipas pueda elegir”, concluyó.