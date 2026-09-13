¿Se hizo justicia? Final explicado de ‘El Juicio’, la nueva serie de Eugenio Derbez

Eugenio Derbez protagoniza 'El juicio' en un papel más dramático de lo habitual (Foto: Prime Video).

El Juicio, serie de Eugenio Derbez en Prime Video, retrata la historia de un abuso sexual de un joven de una familia influyente sobre una adolescente de una familia con problemas familiares y las dificultades para acceder a la justicia.

Los últimos episodios llevan el caso hasta las últimas consecuencias, donde los padres toman un papel más protagónico que nunca al tratar de defender a sus hijos a como dé lugar.

¿Qué pasa con el final de ‘El juicio’ de Eugenio Derbez?

Alerta de spoilers. En los últimos momentos de la serie de Prime Video, la familia Huerta intenta abandonar México para evitar las consecuencias del caso de Carlos. Su objetivo es llegar a Texas y utilizar sus recursos para escapar antes de que las autoridades puedan detenerlos.

Durante la búsqueda, la policía detiene a Sebastián —el amigo de Carlos—, pero Carlos Huerta continúa prófugo. Miguel (Eugenio Derbez) recuerda entonces que Raúl Huerta (Pedro Alonso), padre de Carlos, tiene acceso a un avión privado.

También se descubre que Raúl sí había visto el video grabado en la cabaña, donde quedó registrada la agresión contra Andrea. A pesar de conocer esa evidencia, utiliza su posición para intentar proteger a su hijo.

Miguel sigue el rastro de los Huerta hasta un aeropuerto privado. Sin embargo, llega demasiado tarde: el avión ya partió y Carlos consigue escapar del país.

Miguel obtiene un contacto de Interpol para continuar con la búsqueda, pero la serie no muestra una captura.

¿Por qué Gerardo termina en la cárcel en ‘El juicio’?

Gerardo termina encarcelado como una consecuencia colateral del caso, aunque no fue quien abusó de Andrea. Durante ese periodo, incluso cree que ella fue responsable de señalarlo por difundir material explícito, fue fue quien reveló las grabaciones.

Cuando Andrea lo visita en prisión, le explica lo ocurrido y le revela que realmente fue Raúl Huerta quien lo implicó en el caso. Sin embargo, para Gerardo el daño ya está hecho.

El personaje decide no perdonar a Andrea y le deja claro que no quiere volver a verla. Su historia muestra cómo las decisiones tomadas alrededor del caso también afectan a personas que no fueron responsables de la agresión.

¿Miguel logra hacer justicia por Andrea en ‘El Juicio’?

Miguel no logra obtener justicia que lo quería: con Carlos enfrentando a la ley. El padre de la joven descubre elementos fundamentales para reconstruir lo sucedido, pero no consigue que el agresor vaya a juicio.

Su búsqueda también deteriora la relación con su hija. Mientras Miguel permanece concentrado en encontrar respuestas y responsabilizar a los involucrados, Andrea se cansa de que su vida continúe girando alrededor de la agresión. Para ella, el problema deja de ser solamente obtener una resolución judicial. También necesita recuperar el control de su vida y alejarse.

Miguel intenta protegerla, pero su obsesión termina convirtiéndose en una fuente de presión para Andrea. La intención de defender a su hija provoca así una nueva distancia entre ambos.

Al útimo, la serie da un salto temporal hasta 2026. Para entonces, Miguel y Andrea llevan años sin hablarse. La relación entre padre e hija quedó rota por lo ocurrido y por la manera en que Miguel enfrentó el proceso.

Andrea intenta reconstruir su vida lejos del caso, mientras Miguel carga con la culpa de no haber podido protegerla como quería.

En el tramo final, Miguel escribe una carta para Andrea. Reconoce que han pasado años desde la última vez que hablaron y busca establecer contacto con ella.

La serie no confirma una reconciliación inmediata, pero deja abierta la posibilidad de que padre e hija vuelvan a acercarse.

La producción no adapta un caso en concreto sino que se basa en investigaciones del periodista León Krauze, aunque guarda muchas similitudes con una parte de lo ocurrido con Los Porkys de Costa de Oro.