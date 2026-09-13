Se salvan CDMX y Edomex de Doble Hoy No Circula en lunes: Suspenden la contingencia ambiental

La contingencia ambiental en la CDMX y el Edomex duró 24 horas entre sábado y domingo.

Después de 24 horas de haberla decretado, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) anunció la suspensión de la contingencia ambiental, así como de las restricciones del programa Hoy No Circula para lo que resta del domingo.

Con esto, también queda descartado que para este lunes 14 de septiembre se aplique el Doble Hoy No Circula en el Valle de México.

La CAMe indicó que a partir de las 15:00 horas de este 13 de septiembre se suspende la contingencia ambiental atmosférica por ozono y sus medidas.

Debido a que se observa mayor nubosidad en comparación al día anterior, y que el viento comienza a incrementarse con componente del norte, se determinó suspender la contingencia, esto a pesar de que algunas estaciones de monitoreo alcanzaron valores de Mala calidad del aire.

Así se encontraba la calidad el aire en el Valle de México al momento que fue suspendida la contingencia ambiental.

No obstante, la CAMe indicó que dichas estaciones de monitoreo “manifiestan una disminución, como resultado de las condiciones de ventilación y nubosidad señaladas y se espera que la tendencia se mantenga las siguientes horas, por lo que se estiman que las concentraciones de ozono no se incrementarán”.

Las autoridades ambientales metropolitanas indicaron que continuará el monitoreo de las estaciones para determinar un posible regreso de la contingencia en las próximas horas o continuar de manera normal.

¿Cómo aplica el Hoy No Circula este lunes?

Una vez que se suspendió la contingencia, el programa Hoy No Circula quedó fuera de aplicación también para este domingo, mientras que para el lunes operará de manera cotidiana.

Esto significa que deberá descansar aquellos vehículos que porten placas con terminación 5 y 6, así como engomado amarillo y cuyo holograma de verificación sea 1 ó 2.

Los autos con hologramas de verificación 0 y 00 pueden circular sin restricciones este lunes 14 de septiembre, sin importar la terminación de su placa de circulación.

El incumplimiento de esta medida deriva en multas por vehículos contaminantes, las cuales tienen un costo de 2,346.20 pesos. Para conocer más detalles sobre el pago y los conceptos, puede consultar el portal oficial de la Secretaría de Finanzas.