¿Lunes de Doble Hoy No Circula? Calidad del aire en CDMX y Edomex EN VIVO

La CAMe determinó que la contingencia ambiental se mantiene para este domingo 13 de septiembre en el Valle de México.

La Fase I de contingencia ambiental, que se activó en el Valle de México este sábado 12 de septiembre, con el objeto de disminuir la exposición de la población al aire contaminado, se mantiene, al menos, por la mañana y mediodía de este domingo.

Asimismo, este domingo aplica el programa Hoy No Circula, así que ciertos vehículos tendrán restricciones para circular.

A las 10:00 horas de este domingo, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) dio a conocer que las condiciones ambientales aún no son las adecuadas en la Ciudad de México y los municipios metropolitanos del Estado de México.

A las 15:00 horas se emitirá un nuevo reporte por parte de las autoridades ambientales de la metrópolis, en el que se informará si se levanta o se mantiene la contingencia ambiental el resto del domingo y, posiblemente, el lunes.

“El viento permanecerá débil y las temperaturas máximas estarán alrededor de los 26 grados Celsius. Con esta configuración de los sistemas se favorecerá la acumulación de los contaminantes durante el día y la formación de ozono en el Valle de México, por lo que la calidad del aire en la región será de Mala a Muy Mala”, señaló la CAMe.

Contingencia ambiental se mantiene en el Valle de México

La fase 1 de la contingencia ambiental por mala calidad del aire fue activada por la CAMe este sábado 12 de septiembre en el Valle de México y la Zona Metropolitana, por lo que en automático se instauró el programa Hoy No Circula para este domingo.

Fue a las 15:00 horas del sábado que la dependencia ambiental capitalina dio a conocer que en la estación Benito Juárez (BJU), ubicada en la alcaldía del mismo nombre, se alcanzaron las concentraciones máximas de ozono de 161 ppb.

Además, se reportaron concentraciones de 157 ppb en el Centro de Ciencias de la Atmósfera (CCA), ubicado en la alcaldía de Coyoacán, Ciudad de México.

Las condiciones climáticas favorecerían la acumulación de contaminantes por la tarde de este domingo, informó la CAMe.

Hasta las 20:00 horas del sábado, la CAMe informó que se mantenía la Fase 1 de contingencia ambiental, por lo que al amanecer de este 13 de septiembre los autos seguían con restricciones de circulación.

Como las condiciones ambientales no han mejorado, la medida restrictiva para la circulación de autos persiste.

¿Qué autos no circulan este domingo por el Hoy No Circula?

Este domingo 13 de septiembre, deberán suspender su circulación, en horario de las 5:00 a las 22:00 horas:

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2.

Automóviles de uso particular con holograma de verificación 1, terminación de placa 1, 3, 5, 7 y 9.

Los autos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado rosa, terminación de placa 7 u 8.

Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los permisos de circulación, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2.

Este domingo 13 de septiembre aplica el Hoy No Circula.

Se restringe la circulación del 50 por ciento de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea NON.

Los taxis con holograma de verificación “00”, “0”, “1” o “2” que deban dejar de circular de acuerdo con las disposiciones indicadas en los incisos 1), 2), y 3), les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.

¿Cuáles son las excenciones al Hoy No Circula?

Vehículos eléctricos e híbridos, además, los que cuenten con matrícula ecológica u holograma tipo exento.

Vehículos que porten holograma “0” o “00” vigente, cualquiera que sea su uso, sin importar la entidad federativa donde estén matriculados, podrán circular si cuentan con engomado diferente al color rosa y terminación de placa diferente a 7 u 8.

Vehículos de uso particular destinados en circunstancias manifiestas y urgentes, para atender una emergencia médica.

Los taxis pueden circular de 5:00 a las 10:00 horas los días que tengan restricción por Programa Hoy No Circula, independientemente del holograma que porten, con la finalidad de apoyar la movilidad de la población.

Vehículos de servicios urbanos, destinados a prestar servicios de emergencia, emergencias médicas, salud, seguridad pública, bomberos, rescate, protección civil, de vigilancia ambiental y abastecimiento de agua.

Vehículos de transporte escolar y de personal, que cumplan con las especificaciones de verificación vehicular vigentes y cuenten con el holograma y autorización correspondiente.

Vehículos destinados a cortejos fúnebres y transporte de servicios funerarios, que cuenten con holograma de verificación vigente.

Vehículos para personas con discapacidad que cuenten con el Permiso para exentar el Hoy No Circula por Discapacidad, el Holograma de Discapacidad, o placa para personas con discapacidad según la entidad que corresponda.

Transporte de residuos y materiales peligrosos que cuenten con la autorización correspondiente, excepto vehículos que transporten combustibles (gasolina, diésel y gas L.P.).

Los vehículos identificados con tarjeta de circulación de servicio público de pasajeros y turismo (vagonetas, microbuses y autobuses) con placa federal o local, que cumplan con las disposiciones de verificación vigentes.

Los vehículos que transportan mercancías o productos perecederos en unidades con sistemas de refrigeración, así como las unidades revolvedoras de concreto.

Las motocicletas están exentas de la Fase I.