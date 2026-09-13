Ahí vienen las heladas: ¿Cuántos frentes fríos habrá cada mes desde ahora hasta mayo de 2027?

La temporada de frentes fríos en México comienza a mediados de septiembre y se extenderá hasta mayo de 2027. (Fotoarte El Financiero / Shutterstock).

¿Harto de las lluvias? A la temporada de huracanes aún le quedan más de dos meses para terminar; sin embargo, los frentes fríos en México comenzarán a ‘hacer apariciones’ a partir de este mes.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que los frentes fríos comienzan en septiembre y terminarán hasta mayo del 2027. También explicó que el fenómeno ‘El Niño’ ‘hará de las suyas’ durante la temporada invernal.

“Se prevé que ‘El Niño’ continúe fortaleciéndose durante la actual temporada de lluvias, y alcance su máxima intensidad hacia fin de año, cuando se prevé la mayor frecuencia de frentes fríos”, explicó la Conagua en un comunicado.

Estos son los frentes fríos que habrá en México en 2026-2027

La Conagua prevé que en la temporada 2026-2027 de frentes fríos en México haya 56 sistemas. Esta cifra es superior al promedio visto del año 1990 al 2020.

Durante la temporada invernal, las masas de aire frío tendrán origen en Canadá y Estados Unidos y, si interactúan con humedad, podrían formarse tormentas invernales, detalló la Conagua.

Es por ello que los frentes fríos pueden ocasionar nevadas o caída de nieve en estados como Baja California, Chihuahua y Durango, donde se prevén temperaturas de hasta -15 grados centígrados.

Frentes fríos de la temporada 2026-2027. (Conagua).

¿Cuántos fríos habrá en lo que falta del 2026?

De septiembre a diciembre del 2026 se pronostican 27 frentes fríos en México.

Según informó el coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Fabián Vázquez Romaña, los modelos de la Conagua prevén que estos fenómenos comiencen desde este septiembre. Así queda la distrubución por mes:

Septiembre, 3. Se prevé que el primer frente frío inicie a mediados de mes.

Octubre, 7.

Noviembre, 8.

Diciembre, 9.

¿Cuántos frentes fríos habrá en 2027?

De enero a mayo del 2027 se pronostican 29 frentes fríos. Enero es el mes en que más fenómenos meteorológicos de este tipo ocurrirán en México.

La Coangua detalla los frentes fríos por mes:

Enero, 8.

Febrero, 7.

Marzo, 6 con todo y la llegada de la primavera.

Abril, 6.

Mayo, 2.

Fabián Vázquez Romaña, Coordinador General del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). (Conagua).

¿Cómo afectará ‘El Niño’ a la temporada de frentes fríos en México?

La Conagua explicó que ‘El Niño’ afectará en la temporada de frentes fríos. Detalla que este fenómeno generará una mayor probabilidad de que masas de aire se desplacen hacia el norte y centro de México, lo que incrementará la probabilidad de condiciones húmedas.

“Se pronostica que alrededor de 32 sistemas frontales lleguen al territorio mexicano durante noviembre, diciembre, enero y febrero, es decir, más de 50 por ciento”, explicó Conagua.

Agregó que se observa un incremento en la frecuencia de los denominados eventos de Norte, condición que podría ocasionar episodios con intensificación del viento, incremento en el oleaje y precipitaciones en zonas costeras del golfo de México.

¿Qué SÍ hacer y qué NO en la temporada de frentes fríos?

Las autoridades compartieron algunas recomendaciones sobre qué hacer en la temporada de frentes fríos, ya que incrementan considerablemente los contagios de enfermedades respiratorias.

Durante la época invernal se recomienda vestirse con varias capas de ropa. (Cuartoscuro).

Esto es lo que SÍ debes hacer cuando llegan frentes fríos:

Vestir con varias capas de ropa.

Cubrir tu rostro, cabeza, manos y oídos.

Consumir alimentos nutritivos.

Tomar bebidas calientes.

Cubrir nariz y boca al salir de lugares, para evitar cambios bruscos de temperatura.

Esto es lo que NO debes hacer cuando llegan frentes fríos:

No usar braseros, hornos o estufas para calentar habitaciones.

No dormir cerca de calentadores.

¿Qué es un frente frío y cómo afecta el clima?

Un frente frío es el límite entre dos masas de aire con distintas temperaturas y vapor de agua, detalla la Conagua.

Agrega que es un fenómeno natural que se forma cuando una masa de aire frío y seco choca con una caliente. El frente frío es la parte delantera de una masa de aire polar con origen en el Polo Norte y provoca descenso en las temperaturas.

Los efectos de un frente frío son: descensos en la temperatura, heladas, vientos intensos, fuerte oleaje, nubosidad y lloviznas.