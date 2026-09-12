Pantera escapa de una finca y ataca a mujer en Lerdo, Durango; autoridades aún buscan al animal

Protección Civil y elementos de la Defensa Nacional recorrieron calles de Villa Jardín para buscar a la pantera.

Una mujer resultó gravemente lesionada tras ser atacada por una pantera que escapó de una finca en el municipio de Lerdo, Durango; sus familiares exigen justicia.

El ataque ocurrió durante la noche del viernes y las primeras horas de este sábado en la colonia Villa Jardín, en la región de La Laguna, luego de que la pantera fuera vista deambulando por calles habitacionales.

La presencia del animal provocó temor entre los vecinos, quienes comenzaron a alertarse entre ellos, a difundir la información en redes sociales y a pedir que nadie saliera de sus viviendas.

Elementos de Protección Civil y de la Secretaría de la Defensa Nacional participaron en la búsqueda y recorrieron principalmente la zona de las calles Pensamiento y Flor de Loto, desde las primeras horas de este sábado y hasta gran parte de la tarde, pero no lograron localizar al felino.

El propio gobierno municipal de Lerdo informó que, tras recibir un reporte ciudadano por el avistamiento de una especie animal en Villa Jardín, las áreas operativas de seguridad se trasladaron al sector para realizar recorridos y rastreos. Sin embargo, reconoció que la búsqueda concluyó sin resultados positivos y que no fue localizada ninguna especie animal.

Vecinos de Lerdo, Durango, acusaron a Federico H. y a Jhony H., de estar relacionados con la custodia del animal. (Grupo de Facebook Colonos Lerdo)

Denuncian posesión ilegal de pantera tras ataque a mujer en Durango

La situación tomó un nuevo giro después de que un familiar de la mujer lesionada difundiera una denuncia pública en redes sociales, donde afirma que la víctima sufrió un ataque grave y sostiene que la pantera era mantenida en una quinta de manera ilegal.

El familiar, identificado con el apellido Soto, aseguró además que el animal habría regresado a la finca después de haber sido buscado durante horas por las autoridades. “Un familiar fue víctima de un grave ataque por parte de una pantera mantenida de forma ilegal dentro de una quinta”, señaló el denunciante.

La familia exigió la intervención de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y de la Fiscalía General del Estado de Durango, además del aseguramiento del animal.

La familia de la mujer víctima del ataque acusó a dos hombres, a quienes identifica como Federico H. y Jhony H., de estar relacionados con la custodia del animal y de haber lanzado amenazas después de la agresión.

Estos señalamientos forman parte de una denuncia pública difundida en redes sociales y deberán ser investigados y acreditados por las autoridades correspondientes.

De acuerdo con la información disponible, la mujer lesionada recibió atención médica y fue trasladada a un hospital privado. Se reporta estable, aunque hasta ahora no se han dado a conocer públicamente los detalles de sus lesiones.

La comunidad permanece en alerta, particularmente los habitantes de Villa Jardín, mientras continúa la incertidumbre sobre el paradero de la pantera. Protección Civil municipal informó que mantendría vigilancia en la zona y áreas aledañas.

No es el primer caso de animales exóticos sueltos en La Laguna

La presencia de animales exóticos en zonas habitacionales de la Comarca Lagunera no es un hecho aislado.

En septiembre de 2025, vecinos de Gómez Palacio encontraron un cocodrilo caminando por calles de la colonia 14 de Noviembre. El animal fue reportado a las autoridades y posteriormente retirado del lugar.

En enero de este año, otro reptil, un caimán de aproximadamente 60 centímetros, fue localizado en un callejón de la colonia FOVISSSTE de Torreón. Bomberos lo capturaron y lo entregaron a especialistas para su valoración; debido a que no es una especie endémica de la región, las autoridades señalaron que investigarían su procedencia.

En agosto pasado, la PROFEPA aseguró 17 animales en un predio en Francisco I. Madero, Coahuila, en la zona de la Comarca Lagunera, y clausuró temporalmente el lugar por carecer del registro o autorización correspondiente, así como de un plan de manejo autorizado y un responsable técnico registrado.

Por eso, además del avistamiento de una pantera caminando por calles de Lerdo, el caso causó preocupación por el origen, traslado y destino de este tipo de animales, así como por las condiciones en las que son mantenidos en propiedades particulares.