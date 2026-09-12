Revisión del T-MEC: Trump destaca ‘buena relación’ con México, pero acusa a Canadá de ‘estafar’ a EU

Donald Trump habló sobre el futuro del T-MEC durante una rueda de prensa en Dublín.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este sábado que hay “buena relación” con México mientras acusó a Canadá de “estafar” a Estados Unidos al responder a cuestionamientos de la prensa sobre el futuro del tratado comercial entre los tres países de Norteamérica, el T-MEC.

“Es una pregunta extraña para que me la hagan aquí (en Irlanda). Vamos a tener una gran relación con México. Realmente tenemos una buena relación con Canadá, pero Canadá ha estafado a Estados Unidos por 50 años”, declaró el mandatario en una rueda de prensa en Dublín.

Trump hizo estas declaraciones cuando un periodista le preguntó si estaba considerando retirarse del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), acuerdo comercial que él mismo negoció en su primer mandato y que está en vigor en 2020.

Mientras de México se limitó a destacar su “buena relación”, sobre Canadá aseveró que Estados Unidos “no necesita sus productos”, que los canadienses “se han aprovechado” de los agricultores estadounidenses y Ottawa “desea hacer un acuerdo desesperadamente” con Washington.

“Al igual que Irán, (Canadá) desea encarecidamente llegar a un acuerdo. Simplemente, no creo que estén listos. Pero Canadá quiere hacer un trato. Espero que Canadá aprecie estar en la misma oración que Irán. Es una combinación muy interesante, Canadá e Irán. Pero Canadá quiere llegar a un acuerdo e Irán quiere un acuerdo”, dijo.

Trump cambia el tono con México y endurece postura con Canadá

Sus declaraciones ocurren tras asegurar hace una semana que México no tiene nada que ofrecer a Estados Unidos, más que “tamales picantes y tomates”, aunque explicó entonces que no piensa interrumpir la relación comercial porque se lleva “muy bien” con la presidenta de ese país, Claudia Sheinbaum.

Incluso, Sheinbaum y el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, dialogaron el miércoles pasado en un encuentro virtual que el Gobierno mexicano calificó de “cordial intercambio” y “muy útil para negociaciones comerciales entre ambos países”.

En contraste, hay una escalada comercial entre Estados Unidos y Canadá, donde el martes entraron en vigor nuevos aranceles de represalia contra productos estadounidenses por los aranceles que ordenó Washington, que respondió con restricciones adicionales a bienes canadienses.

“Canadá debe tratar mejor a nuestros agricultores y no puede cobrarles aranceles. Le estaban cobrando a nuestros granjeros aranceles del 400 % y muchas otras cosas. Así que, cuando esas cosas desaparezcan, estarán dispuestos a deshacerse de todas ellas, probablemente verán un acuerdo con Canadá muy pronto”, dijo Trump.