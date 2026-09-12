Cruz Azul vs. América EN VIVO HOY: ¿Dónde y a qué hora ver el Clásico Joven de Liga MX?

Cruz Azul llega con dos victorias en sus últimos dos partidos y América llega invicto en la Liga MX. (Fotografía. Shutterstock, Liga MX, Club de Fútbol Cruz Azul, Club de Fútbol Ámerica)

Joel Huiqui y Guillermo Almada encaran su primer Clásico Joven en el Estadio Banorte. Tras la conclusión de la Leagues Cup, la Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga MX trae una nueva edición del duelo entre Cruz Azul y América, dos de los equipos con mayor protagonismo en el futbol mexicano durante los últimos años.

‘La Máquina Celeste’ comienza a recuperar terreno en el torneo después de un arranque descarrilado, en el que perdió ante Xolos de Tijuana, Atlante y Atlas. Dos de esas derrotas fueron como local. Ahora, Cruz Azul suma dos triunfos consecutivos que le permitieron acercarse a los primeros lugares de la tabla general de la Liga MX.

Del otro lado está el América, que se mantiene invicto y ocupa el primer lugar de la clasificación. Sin embargo, llega al Clásico Joven tras una semana complicada en la Leagues Cup, donde perdió la semifinal y el partido por el tercer lugar.

Cruz Azul vs. América: Fecha, hora, sede y canal

Administrativamente, Cruz Azul recibe al América en el Estadio Banorte como parte de la Jornada 8 del Apertura 2026. El encuentro también representa el primer Clásico Joven en este inmueble con ‘La Máquina’ como local desde el Apertura 2023.

Partido : Cruz Azul vs. América

: Cruz Azul vs. América Fecha : 12 de septiembre

: 12 de septiembre Horario : 21:15 horas, tiempo del centro de México

: 21:15 horas, tiempo del centro de México Sede : Estadio Banorte

: Estadio Banorte Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX Premium

En caso de ganar, los dirigidos por Joel Huiqui podrían colocarse a un punto del América en la lucha por el liderato de la Liga MX, a la espera de lo que hagan otros equipos como Chivas de Guadalajara, Toluca y Xolos de Tijuana.

Posibles alineaciones de Cruz Azul y América

Cruz Azul recupera piezas fundamentales de cara al crucial duelo contra América. Gonzalo Piovi ya se encuentra a disposición del cuerpo técnico, mientras que Erik Lira volvió a trabajar con el resto del plantel después de que no se concretara su transferencia al AS Mónaco de la Ligue 1 de Francia.

Carlos Rotondi también avanza en su recuperación, aunque su presencia en el partido todavía depende de su evolución física.

El técnico uruguayo Guillermo Almada buscará trasladar al Clásico Joven el buen momento que viven las Águilas dentro de la Liga MX.

Cruz Azul

Kevin Mier

Jeremy Márquez

Willer Ditta

Erik Lira

Jesús Orozco

Omar Campos

Agustín Palavecino

Carlos Rodríguez

Rogelio González

Nicolás Ibáñez

Luka Romero

DT: Joel Huiqui

América

Rodolfo Cota

Kevin Álvarez

Israel Reyes

Ramón Juárez

Cristian Borja

Erick Sánchez

Alan Cervantes

Raphael Veiga

Isaías Violante

Brian Rodríguez

Henry Martín

DT: Guillermo Almada

El América de Guillermo Almada marcha invicto en el Apertura 2026. [Fotografía. Cuartoscuro]

¿Cómo llegan Cruz Azul y América al Clásico Joven del Apertura 2026?

Cruz Azul llega al encuentro después de conseguir dos victorias consecutivas. Primero venció 3-1 a Necaxa y después derrotó 1-0 a Santos Laguna, resultados con los que alcanzó 12 puntos y el sexto lugar del Apertura 2026.

La Máquina también recibe buenas noticias desde la enfermería. Gonzalo Piovi se recuperó de una lesión en el isquiotibial derecho que lo mantuvo fuera durante varias semanas.

El caso del argentino Carlos Rotondi requiere mayor cautela, quien sufre problemas físicos desde el Campeón de Campeones ante Toluca y posteriormente presentó una fascitis plantar que prolongó su ausencia. Sin embargo, no se descarta que pueda tener minutos en el Coloso de Santa Úrsula.

Cruz Azul Cruz Azul buscará ponerse a un punto de las 'Águilas' en la tabla general de la Liga MX. (Foto. Cuartoscuro)

‘Las Águilas’ del América ocupan el primer lugar con 16 puntos, producto de cinco victorias y un empate, y son el único equipo invicto del Apertura 2026.

Sin embargo, el conjunto de Coapa llega después de una semana complicada en la Leagues Cup. América perdió en penales la semifinal del torneo ante Rayados de Monterrey y posteriormente cayó 1-0 ante León en el encuentro por el tercer lugar.

El Clásico Joven también presenta antecedentes favorables para ‘La Máquina’. Cruz Azul registra cuatro victorias, cuatro empates y dos derrotas en los últimos 10 enfrentamientos oficiales contra las Águilas, con 14 goles a favor y 10 en contra.

El duelo más reciente entre ambos terminó 1-1 en el Clausura 2026, mientras que en el Apertura 2025 Cruz Azul se impuso 2-1. Sin embargo, las derrotas más dolorosas para La Máquina llegaron en partidos de liguilla. Ahora, el equipo celeste busca retomar el camino hacia el bicampeonato de la Liga MX frente a su máximo rival, en un renovado Estadio Banorte.