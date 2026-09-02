AS Mónaco se disculpa con Erik Lira por su fichaje fallido: ‘Estamos muy tristes por la situación’

A pesar de las circunstancias, AS Mónaco no descartó la posibilidad de fichar a Erik Lira en un futuro. [Fotografía. Shutterstock]

Luego de que se frustrara el posible fichaje de Erik Lira por el AS Mónaco, Thiago Scuro, CEO del conjunto francés, ofreció disculpas al mediocampista de Cruz Azul, quien estaba preparado para viajar a Europa. El directivo también explicó las circunstancias que se presentaron durante el mercado de fichajes y que impidieron concretar la transferencia.

La llegada del ‘Pitbull’ dependía de la salida del estadounidense Folarin Balogun al Everton, movimiento que permitiría liberar la plaza de jugador extranjero necesaria para incorporar al seleccionado mexicano.

Aunque los clubes consiguieron resolver las diferencias surgidas tras los exámenes médicos del delantero estadounidense, finalmente fue el propio futbolista quien decidió no firmar.

El desenlace obligó a Scuro a comunicarse con Lira para informarle que su llegada al futbol francés no podría concretarse. El directivo reconoció que la llamada representó uno de los momentos más complicados del cierre del mercado.

¿Qué dijo Thiago Scuro sobre el fichaje fallido de Erik Lira al Mónaco?

Thiago Scuro confirmó que las negociaciones entre Cruz Azul y el AS Mónaco estaban terminadas y agradeció a la directiva de la ‘Máquina’ por la manera en que condujo las conversaciones. De acuerdo con el CEO, solamente faltaba que se cumpliera la condición relacionada con Balogun.

“Estábamos muy tristes por la situación con Erik Lira y por nuestra relación con Cruz Azul, a quienes realmente quiero agradecer y reconocer por la manera en que manejaron todo con nosotros. El acuerdo estaba listo, el jugador estaba listo para viajar. Todo estaba absolutamente a un botón de distancia”, señaló el directivo en conferencia de prensa.

Sin embargo, Scuro explicó que el acuerdo establecía como condición obligatoria la salida de Balogun para liberar una plaza de extranjero. Al permanecer el estadounidense en la plantilla, el Mónaco quedó imposibilitado para incorporar al futbolista de Cruz Azul.

El directivo aseguró que la intención del conjunto francés era fichar a Lira y destacó la impresión que dejó el mexicano durante las conversaciones que sostuvieron como parte de la negociación.

“Por eso no pudimos traer a Erik Lira, que era nuestro deseo. Realmente espero que encuentre un buen y sólido paso a un nivel importante en Europa. Se lo merece, es una persona increíble por todas las interacciones que tuvimos”, comentó Thiago Scuro.

De igual forma, el directivo del AS Mónaco explicó que tuvo que llamar al mediocampista de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 para informarle que la transferencia, pese a estar prácticamente cerrada, ya no podría concretarse.

“Fue parte de los acontecimientos tristes que tuvimos que afrontar. Tener que llamar al jugador y decirle: ‘Lo siento, no pudimos hacerlo’. Como ser humano, esa es una parte muy difícil del trabajo durante el mercado de fichajes”, puntualizó.

Pese al desenlace, el Mónaco no cerró por completo la puerta a Erik Lira, aunque Scuro aclaró que el club francés no puede pedirle al mexicano que detenga su carrera a la espera de una nueva oportunidad en el futbol europeo.

“No estamos en posición de pedirle que espere, que siga aguardando, pero sin duda es un jugador que tiene nuestra atención y respeto”, señaló.

A menos que surja otra alternativa en otra liga, Erik Lira permanecerá en Cruz Azul por lo menos otros seis meses. [Fotografía. Cuartoscuro]

¿Qué pasó con Folarin Balogun y por qué afectó a Erik Lira?

La transferencia de Folarin Balogun parecía encaminada durante las últimas horas del mercado de fichajes en el futbol europeo. El delantero estadounidense viajó a Merseyside para realizar los exámenes médicos y firmar con el Everton, mientras el Mónaco preparaba los movimientos que dependían de su salida.

Scuro explicó que el club inglés comunicó algunas dudas surgidas durante las pruebas médicas. Sin embargo, el departamento médico del Mónaco y el equipo médico personal del futbolista consideraron que los señalamientos no justificaban preocupaciones sobre su futuro.

Everton dedicó entre dos y tres horas a revisar el caso con otros especialistas. Finalmente, el conjunto de la Premier League determinó que podía continuar con la contratación y las partes retomaron el proceso para completar la transferencia.

Sin embargo, el CEO del Mónaco aseguró que él firmó el contrato en representación del club francés y que Everton hizo lo propio. Cuando faltaba la firma del delantero, Balogun decidió retirarse de la operación debido a su inconformidad con la manera en que se manejaron las dudas sobre su estado físico.

“No me siento bien por la manera en que el club me trató. No me siento bien por la manera en que el departamento médico del Everton generó dudas sobre mi futuro o mi salud. No tengo nada, así que no me siento cómodo firmando un contrato largo aquí”, relató Scuro sobre los argumentos del delantero.

El Mónaco respetó la decisión del estadounidense y decidió no presionarlo para completar la transferencia. Su permanencia provocó entonces el efecto dominó que terminó con las posibilidades de Erik Lira de dar el salto al futbol europeo.

¿Cuánto ofreció el AS Mónaco por Erik Lira?

La negociación entre Cruz Azul y el Mónaco pasó por diferentes etapas antes de alcanzar un acuerdo. La directiva cementera rechazó algunas propuestas hasta que las partes se acercaron a las condiciones económicas necesarias para permitir la salida del centrocampista.

De acuerdo con información de Claro Sports, el Mónaco estaba dispuesto a pagar 8 millones de euros, además de 3 millones en variables, por el futbolista.

Erik Lira también estaba dispuesto a realizar un esfuerzo económico para cumplir su objetivo de jugar en Europa, ya que iba a aceptar una reducción salarial del 40 por ciento respecto a lo que percibe con Cruz Azul.

Erik Lira se habría convertido en uno de los grandes movimientos de futbolistas mexicanos durante el mercado de fichajes en Europa, junto con los traspasos de Armando ‘La Hormiga’ González al Olympiacos y de Santiago Giménez al FC Porto.