Rusia, Arabia y hasta Inglaterra: ¿Qué opciones le quedan a Erik Lira tras caída del fichaje con Mónaco?

Erik Lira todavía podría continuar con su sueño europeo tras la caída del fichaje con el AS Mónaco. (Foto: Xinhua)

El fichaje de Erik Lira al Mónaco ya es historia… por el momento. El futbolista de Cruz Azul todavía podría cumplir su sueño de jugar en Europa o, en caso de no concretar su salida, permanecer con ‘La Máquina’ para disputar el Apertura 2026 de la Liga MX.

La operación con el club de la Ligue 1 de Francia no pudo concretarse debido a que el conjunto del Principado no logró liberar una de las plazas disponibles para jugadores extracomunitarios.

Sin embargo, el futuro del mediocampista mexicano todavía podría estar lejos de la Liga MX, pues existen otros clubes que han mostrado interés en contratarlo.

Erik Lira tuvo varias oferts de clubes luego de participar en el Mundial 2026. (Foto: Cuartoscuro) (Moisés Pablo Nava)

¿En qué equipos podría jugar Erik Lira?

No todo está perdido para Erik Lira si mantiene como prioridad salir de Cruz Azul y continuar su carrera en Europa. De manera paralela a las negociaciones con Mónaco, el futbolista habría recibido ofertas y acercamientos de otros clubes europeos y hasta del futbol árabe.

El interés por el mexicano aumentó después de su participación con la Selección Mexicana en el Mundial 2026, torneo en el que el mediocampista mostró un buen desempeño en la contención.

Una de las primeras opciones fue Al Jazira, de Emiratos Árabes Unidos. De acuerdo con información de TUDN, el conjunto árabe habría puesto sobre la mesa una oferta de 12 millones de dólares, además de 2 millones de dólares en bonos por el jugador de Cruz Azul.

Otra de las opciones para Lira sería el Zenit de Rusia. Hasta el momento no se han revelado mayores detalles sobre un posible traspaso, aunque el conjunto ruso todavía tendría tiempo para retomar las negociaciones, debido a que su mercado de fichajes cierra el 11 de septiembre.

La última alternativa para que Erik Lira cumpla su objetivo de jugar en Europa durante 2026 sería el Sunderland de la Premier League.

Según información de ESPN, el conjunto inglés tuvo conversaciones por el futbolista mexicano, aunque la negociación se encuentra contra el reloj debido a que el mercado de fichajes de Inglaterra cierra este 1 de septiembre.

En caso de no concretar su salida con ninguno de estos clubes, Erik Lira tendría que reportarse nuevamente con Cruz Azul para disputar el Apertura 2026 de Liga MX y esperar hasta la apertura del mercado de fichajes de invierno para buscar una nueva oportunidad en el extranjero.

¿Qué pasó con Erik Lira y su fichaje con Mónaco?

El traspaso de Erik Lira al Mónaco parecía estar prácticamente cerrado después de que Víctor Velázquez, integrante de la directiva de Cruz Azul, confirmó que ambos clubes habían llegado a un acuerdo por el futbolista.

El directivo reconoció que las negociaciones se habían extendido, pero aseguró que el club cementero estaba dispuesto a apoyar al mediocampista en su intención de jugar en Europa.

“Tal vez hubiésemos querido otras condiciones, pero nos sentimos tranquilos, porque, sobre todo, fue un compromiso con Erik, de que lo íbamos a apoyar si venía una oferta para Europa, era su ilusión de jugar en Europa (...) Nos demoramos, pero al final tampoco el Mónaco tenía plaza, ahorita la está liberando”, informó en conferencia de prensa.

Sin embargo, la operación terminó por caerse debido a que Mónaco no pudo liberar una plaza para un jugador extracomunitario, es decir, para futbolistas que no cuentan con una nacionalidad de algún país de la Unión Europea.

El problema surgió después de que Folarin Balogun, delantero de la Selección de Estados Unidos, no concretara su fichaje con el Everton debido a diferencias en la negociación. Al permanecer en Mónaco, el club no pudo liberar el espacio que necesitaba para registrar a Lira.