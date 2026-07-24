Calendario de la Liga MX Femenil: Cambios, fechas clave, cómo se juega y todo sobre el Apertura 2026

Uno de los principales cambios para el Apertura 2026 es el nombre de la competencia, que a partir de este torneo será Liga Femenil BBVA. (Foto: Cuartoscuro/Imagen generada con IA Gemini).

Tras el Mundial 2026 y el regreso de la Liga MX, ahora es el turno de la Liga Femenil. El Apertura 2026 no solo tiene el calendario definido, también llega acompañado de cambios importantes en el formato de competencia.

Uno de los principales cambios es que, a diferencia del Clausura 2026 —torneo que el Club América ganó tras golear a Rayadas—, ya no se disputarán 17 jornadas. Ahora solo habrá 14 partidos en la fase regular antes de los cuartos de final.

Además, la máxima categoría del futbol femenil en México adoptará un nuevo nombre. A partir de este torneo se llamará Liga Femenil BBVA. Con estas modificaciones, el Apertura 2026 arrancará a finales de julio.

La Liga MX Femenil se llamará Liga Femenil BBVA a partir del Torneo Apertura 2026. (Foto: Cuartoscuro) (Rogelio Morales Ponce)

¿Cómo se juega la fase regular del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA?

El Torneo Apertura 2026 tendrá únicamente 14 jornadas. Para ello, los 18 clubes se dividirán en dos grupos, conformados de la siguiente manera:

Grupo A: Tigres, Rayadas, Toluca, Bravas, Cruz Azul, León, Querétaro, Atlante y Santos Laguna.

Tigres, Rayadas, Toluca, Bravas, Cruz Azul, León, Querétaro, Atlante y Santos Laguna. Grupo B: América, Pachuca, Chivas, Pumas, Tijuana, Atlético de San Luis, Atlas, Puebla y Necaxa.

Los grupos se conformaron con base en el ELO Ranking y la ubicación geográfica de cada club, ya que en esta ocasión se priorizó la recuperación de las jugadoras.

En la fase regular, cada equipo disputará 14 partidos. Los primeros ocho serán ante rivales del mismo grupo y los seis restantes corresponderán a encuentros intergrupales, explica la Liga Femenil BBVA.

¿Cómo se juega la fase final de la Liga MX Femenil?

Después de las 14 jornadas, avanzarán a los cuartos de final los cuatro mejores equipos de cada grupo. Los cruces se definirán de acuerdo con la posición en la tabla y quedarán de la siguiente forma:

1A vs. 4B

4A vs. 1B

2A vs. 3B

3A vs. 2B

Los cuartos de final se disputarán a partidos de ida y vuelta. En caso de empate en el marcador global, avanzará a las semifinales el equipo mejor ubicado en la tabla de su grupo.

Para las semifinales, los enfrentamientos serán entre el mejor del Grupo A y el peor clasificado del Grupo B, así como entre el segundo lugar del Grupo A y el tercero del Grupo B. Los cruces quedarán de la siguiente manera:

1A vs. 4B

2A vs. 3B

La final también se disputará a ida y vuelta. Si el marcador global termina empatado, el título se definirá en una tanda de penales, de acuerdo con la Liga Femenil BBVA.

¿Cuándo empieza el Apertura 2026 de la Liga MX Femenil? Fechas clave

El Apertura 2026 comenzará el lunes 31 de julio con el partido inaugural entre Cruz Azul y Atlas en la Unidad Deportiva Centenario. La primera jornada se extenderá hasta el lunes 3 de agosto.

La fase regular concluirá el 6 de noviembre, fecha en la que se disputará el último encuentro de la Jornada 14. Los cuartos de final se jugarán entre el 11 y el 16 de noviembre, antes de una pausa.

La interrupción se debe a la Fecha FIFA, programada del 16 de noviembre al 6 de diciembre. Después de ese periodo, la Liga MX Femenil reanudará actividades con las semifinales, que se disputarán del 9 al 13 de diciembre. La final se jugará el 16 y el 20 de diciembre.

A lo largo del Apertura 2026 se disputarán algunos de los partidos más esperados, como el América vs. Cruz Azul y el Tigres vs. Rayadas. Aquí te compartimos las fechas clave.