‘Marie’ tiene en alerta a Baja California Sur: ¿Qué tan fuertes serán las lluvias este 4 de septiembre?

La Conagua prevé que la temporada de huracanes 2026 sea más intensa en el Pacífico debido al efecto de El Niño.

Alerta para Baja California Sur: El huracán Marie de categoría 2 provocará lluvias puntuales fuertes de hasta 50 milímetros en las próximas horas, advirtió el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La dependencia lanzó una advertencia para la población de las costas de ese estado por olas de hasta 4 metros de altura, y de hasta 2.5 metros de altura en Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima.

¿Cuál será la trayectoria del huracán ‘Marie’?

El SMN pronostica que el ciclón se moverá en paralelo a la costa de Baja California Sur y Baja California, pero sin tocar territorio nacional.

El organismo de la Comisión Nacional del Agua añadió que el huracán Marie se debilitará a categoría 1 durante el fin de semana y se degradará a tormenta tropical el próximo lunes 7 de septiembre.

La Coordinación de Protección Civil de Baja California Sur prevé que las lluvias más fuertes generadas por el huracán Marie afecten a los municipios de Los Cabos, La Paz, Comondú y Loreto este 4 de septiembre.

El organismo también pronosticó que el intenso oleaje empezará a disminuir durante la noche de este viernes. No obstante, el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío pidió a la población dar seguimiento a los avisos de Protección Civil y mantuvo la suspensión de clases en Los Cabos.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que hubo problemas para el cruce en algunos arroyos, pero aclaró que las carreteras de Baja California Sur se encuentran “transitables en su totalidad”.

¿Por qué la temporada de huracanes 2026 será más intensa en el Pacífico?

Por efecto de ‘El Niño’, fenómeno que provoca un calentamiento anómalo de las aguas de esta región y favorece las condiciones para la formación e intensificación de ciclones tropicales.

Las aguas más cálidas funcionan como una fuente adicional de energía para estos sistemas. Especialistas del Instituto de Ciencias Atmosféricas y Cambio Climático de la UNAM explicaron que ‘El Niño’ impulsa el desplazamiento de aguas cálidas hacia las costas del Pacífico mexicano, lo que incrementa el contenido energético disponible para los huracanes.

‘El Niño’ también puede favorecer que los ciclones aumenten rápidamente de intensidad como ocurrió con el huracán Otis, que subió a categoría 5 en horas antes de impactar Acapulco en octubre de 2023.

La temporada de huracanes 2026 contempla entre 18 y 21 ciclones tropicales en el Pacífico, por encima del promedio histórico de 15. De ellos, entre cinco y seis podrían convertirse en huracanes categoría 1 o 2, mientras que entre cuatro y cinco alcanzarían las categorías 3, 4 o 5.

‘El Niño’, además, se ha fortalecido durante el verano. En agosto, el Centro de Predicción Climática de Estados Unidos estimó una probabilidad superior a 90 por ciento de que alcance una intensidad muy fuerte durante el otoño e invierno de 2026-2027, después de que la temperatura superficial del Pacífico registrara anomalías de hasta 2 grados Celsius durante julio.