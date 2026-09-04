Puebla y Morelos tendrán un sábado 5 de septiembre con temperaturas frescas

Para quienes realicen actividades al aire libre, es importante estar atento a los cambios en el cielo. (Foto: Cuartoscuro)

El clima para este sábado 5 de septiembre en Puebla y Morelos presentará cielos nublados y temperaturas frescas, según los reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Esta condición se debe a canales de baja presión y la onda tropical núm. 36, que influirán en el centro-sur del país. Se esperan condiciones estables en las principales ciudades de la región.

¿Qué temperaturas se esperan en Puebla y Morelos mañana?

En la ciudad de Puebla, se espera una temperatura mínima de 10.7°C y una máxima que alcanzará los 23.3°C. Los municipios principales de Puebla, como la capital, registrarán temperaturas actuales alrededor de los 22.1°C, con una variación de 10°C a 28°C a lo largo del día.

Por su parte, Cuernavaca tendrá una temperatura mínima de 11.0°C y una máxima de 24.7°C, mostrando un ligero aumento comparado con Puebla. En Cholula, el termómetro estará entre los 10.3°C de mínima y 22.3°C de máxima. Los municipios de Santa Isabel Cholula y San Andrés Cholula verán valores similares, con máximas hasta los 27°C.

¿Habrá lluvias y vientos en la región de Puebla y Morelos?

Para este sábado, el viento será ligero en toda la zona, con velocidades de 5 km/h tanto en Puebla como en Cuernavaca y Cholula. El cielo permanecerá nublado durante gran parte del día, lo que ayudará a mantener las temperaturas agradables sin un calor excesivo.

El Servicio Meteorológico Nacional indica que, aunque el monzón mexicano y el huracán ‘Marie’ afectan otras zonas del país, los canales de baja presión y la onda tropical número 36 son los sistemas que más influirán en Puebla y Morelos, generando estas condiciones estables.

¿Cómo estará el clima en Puebla y Morelos los próximos días?

El pronóstico extendido para los próximos tres días en la región es el siguiente:

Sábado 5 de septiembre: Máxima de 26°C, mínima de 11°C, cielo nublado, viento de 6 km/h.

Domingo 6 de septiembre: Máxima de 25°C, mínima de 11°C, cielo nublado, viento de 3 km/h.

Lunes 7 de septiembre: Máxima de 19°C, mínima de 10°C, cielo nublado, viento de 6 km/h.

La tendencia para el inicio de la próxima semana muestra un ligero descenso en las temperaturas máximas, especialmente para el lunes, cuando la máxima bajará hasta los 19°C. Las mínimas se mantendrán estables alrededor de los 10°C y 11°C, con cielos nublados.

¿Qué ropa usar y cómo prepararse para el sábado?

Ante un clima fresco y nublado, se recomienda usar ropa cómoda de manga larga para las primeras horas del día. No olvides un paraguas si planeas actividades al aire libre, aunque la probabilidad de lluvia es baja. Mantenerse hidratado es siempre una buena práctica.

Para quienes realicen actividades al aire libre, es importante estar atento a los cambios en el cielo.

Las condiciones son favorables para paseos matutinos o vespertinos, pero siempre con una chaqueta ligera a mano. Se sugiere consultar el pronóstico actualizado del SMN.

¿Dónde consultar la información oficial del clima?

Para obtener la información más precisa y actualizada sobre el clima, se recomienda consultar los canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de Protección Civil de cada estado. Estos organismos ofrecen datos detallados y alertas en caso de cambios inesperados en el tiempo.

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