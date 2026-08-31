Clima en Puebla y Morelos: Cielo nublado y mínima de 10°C para el martes 1 de septiembre

El clima en Puebla y Morelos para este martes 1 de septiembre presentará cielo nublado en la mayor parte de la región. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica temperaturas que variarán entre los 10°C y 26°C, con vientos ligeros. Se recomienda tomar precauciones generales.

¿Qué temperaturas se esperan mañana en Puebla y Morelos?

En Puebla capital, la temperatura máxima alcanzará los 24.7°C y la mínima será de 10.3°C. Municipios importantes como Heroica Puebla de Zaragoza registrarán valores entre los 10°C y 26°C. El viento soplará a 6 km/h, manteniendo un ambiente fresco y agradable durante el día.

Para Cuernavaca, Morelos, se espera una máxima de 26.0°C y una mínima de 11.0°C, siendo la ciudad más cálida de la zona. Cholula, en Puebla, tendrá temperaturas que estarán entre los 9.7°C y 23.7°C. Estas diferencias muestran la diversidad térmica regional.

¿Habrá lluvias este martes en Puebla y Morelos?

La mayor parte de la región, incluyendo Puebla, Cuernavaca y Cholula, tendrá cielo nublado durante el día. Las condiciones atmosféricas sugieren un día con poca presencia de sol. No se anticipa una probabilidad de lluvia significativa en estas ciudades principales.

El viento será ligero en ambas entidades. En Puebla y Cholula, la velocidad será de 6 km/h, mientras que en Cuernavaca alcanzará los 5 km/h. Estas condiciones se deben al monzón mexicano y a los canales de baja presión que influyen en el centro-sur del país.

¿Cómo estará el clima en Puebla y Morelos esta semana?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Martes 1 de septiembre : Máxima de 25°C, Mínima de 11°C, Cielo nublado, viento de 6 km/h.

: Máxima de 25°C, Mínima de 11°C, Cielo nublado, viento de 6 km/h. Miércoles 2 de septiembre : Máxima de 24°C, Mínima de 10°C, Cielo nublado, viento de 7 km/h.

: Máxima de 24°C, Mínima de 10°C, Cielo nublado, viento de 7 km/h. Jueves 3 de septiembre: Máxima de 25°C, Mínima de 10°C, Medio nublado, viento de 6 km/h.

La tendencia para los próximos días muestra condiciones similares de cielo nublado y temperaturas frescas, con mínimas alrededor de los 10°C y máximas que no superarán los 25°C. Se anticipan vientos ligeros en toda la zona, manteniendo la estabilidad climática en la región.

¿Qué precauciones tomar ante el clima en la región?

Ante las condiciones de cielo nublado y temperaturas frescas, se recomienda a la población mantenerse bien hidratada. Es importante protegerse de cambios bruscos de temperatura, especialmente durante las mañanas y noches. Evite exponerse al aire frío sin abrigo adecuado.

Para las actividades al aire libre, es aconsejable usar ropa de varias capas para adaptarse a las variaciones del día. Considere llevar un suéter ligero o chamarra. Si sale temprano, una bebida caliente ayudará a mantener el cuerpo a una buena temperatura.

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