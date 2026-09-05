Larry Rubin ve ‘gravísimo error’ en propuesta de Sheinbaum para prohibir candidatos con doble nacionalidad

Larry Rubin pidió proteger los derechos políticos de millones de mexicanos y llamó a los legisladores a revisar a profundidad la propuesta.

El presidente de la American Society of Mexico, Larry Rubin, calificó como un “gravísimo error” la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para impedir que personas con doble nacionalidad puedan contender por cargos de elección popular, al considerar que tener más de un pasaporte no implica una falta de lealtad hacia México.

“Definitivamente creemos que el hecho de que un ciudadano tenga dos o más pasaportes no afecta en absoluto temas de soberanía. Al contrario, el tener otro pasaporte es un simple acto que no tiene nada que ver con lealtades”, señaló el representante del Partido Republicano en México.

Rubin advierte impacto para millones de mexicanos

El empresario mexico-americano sostuvo que contar con una segunda nacionalidad no compromete el vínculo con México y señaló que una medida de este tipo afectaría a una población considerable de mexicanos que cuenta con más de una nacionalidad.

De acuerdo con Rubin, cerca de 20 millones de mexicanos tienen doble nacionalidad en México, mientras que alrededor de 40 millones de mexicanos viven en Estados Unidos. A su juicio, excluirlos de procesos electorales por contar con otra nacionalidad implicaría poner en duda su lealtad hacia el país.

“Ningún ciudadano, menos que sea funcionario público, representa a otro país”, afirmó.

Para el representante empresarial, la lealtad de un funcionario debería evaluarse a partir de su conducta. Por ello, consideró necesario establecer reglas claras que permitan determinar qué implica realmente el compromiso con México, en lugar de utilizar la nacionalidad como criterio para limitar derechos políticos.

“La lealtad se analiza y se mide de otras formas”, afirmó.

Pide a legisladores analizar la propuesta

Rubin llamó a los legisladores de todos los partidos a revisar a profundidad la propuesta y evitar “castigar” a casi 60 millones de mexicanos en el mundo y en México que tienen una doble nacionalidad.

“Es un gravísimo error”, sostuvo.

El presidente de la American Society of Mexico finalmente insistió en que ambas cuestiones no necesariamente están relacionadas y pidió que el Congreso evalúe la medida antes de establecer restricciones para estos ciudadanos.

“Esperemos que los legisladores de todos los partidos analicen a profundidad que una cosa no tiene que ver con la otra”, concluyó.

¿Qué propone Sheinbaum sobre los candidatos con doble nacionalidad?

El pasado 25 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum planteó una reforma constitucional para impedir que personas con doble nacionalidad puedan contender por la Presidencia de México, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. La propuesta contempla modificar los artículos 86, 116 y 122 de la Constitución.

La iniciativa establece que quienes aspiren a estos cargos deberán tener únicamente la nacionalidad mexicana o, en caso de contar con otra, renunciar a ella antes de su registro como candidatos. Además, una vez en el cargo, no podrían solicitar una nueva nacionalidad.

Sheinbaum argumentó que quienes ocupen un cargo público deben responder únicamente a los intereses de México. “El objetivo es garantizar que toda persona mexicana que desee ser presidenta, presidente, gobernadora, gobernador, jefe o jefa de Gobierno deba ser solo mexicana, no tener ninguna otra nacionalidad”, explicó.

La presidenta también cuestionó que una persona con doble nacionalidad pueda representar al pueblo mexicano y planteó el posible conflicto de interés que, a su consideración, podría existir al tener vínculos jurídicos con otro país.

La propuesta será discutida en el Congreso y, de aprobarse, no entraría en vigor para las elecciones de 2027, sino hasta 2030.