¿Quién es Larry Rubin, presidente de la American Society of Mexico que se lanza para el Congreso de EU?

Larry Rubin, presidente de The American Society of Mexico, anunció sus aspiraciones para llegar al Congreso estadounidense, respaldado por una trayectoria de más de dos décadas en el ámbito empresarial y en la promoción de las relaciones bilaterales.

Larry se postula para representar al 38.º Distrito Congresional de Texas porque “Washington necesita menos políticos de carrera y más un líder con visión empresarial”.

Perfil: Él es Larry Rubin, líder de la American Society of Mexico

Rubin es actualmente presidente de The American Society of Mexico, organización que, junto con el embajador de Estados Unidos en México —su presidente honorario—, representa a más de dos millones de ciudadanos estadounidenses que residen en el país, así como a empresas y organizaciones no gubernamentales.

Su labor y liderazgo en este sector fueron tan destacados que en 2017 fue considerado para ocupar la Embajada de Estados Unidos en México.

A lo largo de 20 años, Rubin ha ocupado cargos directivos en compañías y organismos estadounidenses. Fue integrante de la junta directiva y líder dentro de la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN), equivalente mexicano de la National Association of Manufacturers (NAM) en Estados Unidos.

Su experiencia también incluye haber sido CEO de la Cámara Americana de Comercio, director general de la entonces American Airlines en México, y catedrático en la Universidad Anáhuac.

En el ámbito académico, Rubin es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Anáhuac, institución donde posteriormente impartió clases. Complementó su formación con un MBA Ejecutivo por la Jones Graduate School of Business de la Universidad Rice, en Houston, Texas.

Su trayectoria lo ha consolidado como un especialista en temas de relaciones culturales, políticas y comerciales entre México y Estados Unidos. Además de su labor institucional, Rubin participa activamente como analista político y de negocios, siendo columnista en Reforma y colaborador en revistas como Forbes y Expansión.

Con esta mezcla de experiencia empresarial, liderazgo comunitario y presencia mediática, Larry Rubin busca ahora trasladar su visión binacional y su agenda de fortalecimiento de vínculos entre ambos países al ámbito legislativo.