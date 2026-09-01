De ‘Hormiga’ a Johan Vásquez: Todos los futbolistas mexicanos que jugarán en Europa la temporada 2026/27

Varios futbolistas mexicanos jugarán en Europa en la búsqueda de minutos (Foto: El Financiero / Créditos: Xinhua, Cuartoscuro, IA gemini).

Luego de que se cayó el fichaje de Erik Lira con el Mónaco, ya se tiene un panorama de los mexicanos que jugarán en Europa para el arranque de la temporada 2026/27, con Armando ‘Hormiga’ González (Olympiacos) como una de las novedades.

Además, hubo cambios importantes para mexicanos dentro del futbol europeo, como el de Santiago Giménez al FC Porto de Portugal y el regreso de Raúl Jiménez al Wolverhampton.

Mexicanos se mantienen en LaLiga de España: Obed Vargas, Álvaro Fidalgo y Álex Padilla

En LaLiga de España, la situación se mantiene prácticamente igual que la temporada pasada para los mexicanos. El naturalizado Álvaro Fidalgo continúa con el Real Betis, mientras que Álex Padilla será el suplente Unai Simón en el Athletic Club.

En el caso de Obed Vargas, se había rumoreado que podría salir cedido del Atlético de Madrid en busca de minutos. Sin embargo, el mexicano nacido en Alaska se mantiene, de momento, bajo las órdenes de Diego Simeone.

Johan Vásquez se mantiene firme en la Serie A con el Genoa

Johan Vásquez, capitán del Genoa en la Serie A de Italia, continúa en el equipo rossoblù para la próxima temporada del futbol europeo.

Después de varias campañas en Italia, Vásquez se ha convertido en un jugador habitual de la defensa del Genoa. Aunque durante los últimos mercados se ha rumoreado sobre su posible salida a un equipo de mayor jerarquía, de momento permanece en el club que lo llevó de Pumas al futbol europeo.

Johan Vásquez es el capitán del Genoa en Italia (Foto: Cuartoscuro). (Galo Cañas Rodríguez)

Raúl Jiménez se mantiene en Inglaterra, aunque no en la Premier League

El futuro de Raúl Alonso Jiménez ya estaba definido antes de su destacada actuación en el Mundial 2026: regresó al Wolverhampton, que descendió de la Premier League.

Otro equipo que perdió la categoría fue el West Ham United, al que pertenece Edson Álvarez. El mediocampista mexicano regresó de su préstamo en Turquía y, de acuerdo con reportes, busca opciones mientras algunos mercados de fichajes todavía permanecen abiertos.

Un caso similar es el de Julián Araujo. Después de regresar del Celtic y de no tener regularidad con el Bournemouth en temporadas anteriores, el mexicano buscaría una nueva opción o, de lo contrario, tendría que ponerse bajo las órdenes del equipo, que sí se mantiene en la Premier League.

Raúl Jiménez regresó al Wolverhampton. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM (Edgar Negrete Lira)

¿Qué otros mexicanos jugarán en Europa durante la temporada 2026/27?

Además de los mexicanos que militan en las principales ligas europeas, hay otros jugadores que buscarán sumar minutos durante la temporada 2026/27.

Uno de ellos es la ‘Hormiga’ González, quien recientemente llegó al Olympiacos de Grecia. En la misma liga también juega el defensor Jordan Silva, elemento del Asteras.

Armando González cumple el sueño europeo. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM (Daniel Augusto)

Otro delantero mexicano que buscará minutos y goles es Santiago Giménez, quien dejó al AC Milan para llegar al Porto de Portugal. En ese país, aunque en la segunda división, también están Gilberto García e Ivo Vázquez, quienes llegaron al GD Chaves, propiedad del empresario mexicano Arturo Lomelí.

Otro recurrente en la Selección Mexicana es Mateo ‘Tiloncito’ Chávez, quien podría tener una temporada importante con el AZ Alkmaar de Países Bajos. Stephano Carrillo, quien pertenece al Feyenoord, fue cedido al FC Dordrecht, de la segunda división, donde además jugará Daniel Lajud para el Roda JC.

Rodrigo Huescas también permanece en Europa. El lateral derecho sufrió una lesión que le impidió disputar el Mundial 2026, pero este verano regresó con el Copenhague de Dinamarca.

En Rusia, Luis Chávez, del Dynamo, y César Montes, del Lokomotiv, fueron relacionados con un posible regreso a la Liga MX. Sin embargo, de momento ambos permanecen en Europa.

Otros mexicanos que jugarán en el futbol europeo son Heriberto Jurado, con el Cercle Brugge de Bélgica; Antonio Portales, con el PAC Omonia 29M de Chipre, y Jorge Guzmán, con el FK Željezničar de Bosnia.

Montes seguirá en el futbol de Rusia. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM (Edgar Negrete Lira)

¿Qué mexicanos regresaron de Europa para la temporada 2026/27?

Entre los regresos destacados se encuentra Orbelín Pineda, quien dejó el AEK de Atenas para llegar a Rayados de Monterrey junto con Matías Almeyda.

Otro mexicano que regresó de Grecia es Jorge Sánchez, quien se incorporó al Atlas después de su breve paso por el PAOK.

También está el caso de César ‘Chino’ Huerta, quien volvió a Pumas después de su paso por el Anderlecht de Bélgica, donde tuvo pocas oportunidades tras una lesión.