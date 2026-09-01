Damián Alcázar acude al Segundo Informe de Sheinbaum y habla sobre la cultura: ‘Es una tarea pendiente’

El actor Damián Alcázar, invitado a la presentación del segundo informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum, reconoció que el impulso a la cultura es “una tarea pendiente” en el país, al igual que con la educación.

Tras ser cuestionado sobre el crecimiento de la cultura en México, Alcázar respondió: “Digamos que es tarea pendiente, pero había cosas mucho más prioritarias”.

Sin embargo, el actor mexicano consideró que podría ser uno de los próximos temas en la agenda. “Yo creo que ya es hora de la cultura, lo mismo que la educación. Pero mucho más, mucho más fuerza”, agregó.

El actor de La dictadura perfecta calificó como “maravilloso” el segundo año de la presidencia de Sheinbaum. “Los demás ya hubieran querido hacer la mitad de lo que se está logrando”, presumió.

En relación con el gobierno, lo describió como “un movimiento que le respalda (a la presidenta), nos representa y estamos orgullosos todos los que creemos que a México le hacía falta este cambio”.

Damián Alcázar respaldó el segundo año de Sheinbaum (Foto: Cuartoscuro) (Nación321/Cuartoscuro)

Damián Alcázar, un actor políticamente activo

En los últimos años, Damián Alcázar ha dejado claras sus inclinaciones políticas. En 2021, junto con Regina Orozco, llamó a votar por Morena durante las elecciones. En un video, el actor se identificó con el término “chairo” y defendió algunas acciones del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, entre ellas la política energética.

Ese mismo año, Alcázar se incorporó al Consejo Asesor de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México, encabezado entonces por Claudia Sheinbaum. El grupo, integrado por representantes de distintas disciplinas, tenía como objetivo acompañar proyectos culturales y artísticos de la capital. Alcázar ya había tenido participación política como diputado de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.

En 2022, acudió a la marcha convocada por el entonces presidente López Obrador para conmemorar sus cuatro años de gobierno. El actor llegó desde temprano y fue fotografiado durante la movilización, que inició en Paseo de la Reforma y terminó en el Zócalo capitalino.

En febrero de 2025, Alcázar volvió a hablar públicamente de política después de que circularan mensajes contra Morena desde cuentas que utilizaban su nombre. El actor negó ser el autor y aseguró que no tiene redes sociales. También reafirmó su respaldo a Sheinbaum: dijo ser “fan” de la presidenta y sostuvo que Morena “es lo mejor que le ha pasado a este país”. Incluso pronosticó que el movimiento “va a arrasar” en las próximas elecciones.

Damián Alcázar apoyó al expresidente AMLO y ahora a Sheinbaum. (Foto: Cuartoscuro) (Nación321/Cuartoscuro)

En enero de 2026, durante declaraciones relacionadas con su participación en la película japonesa Ha-chan, Shake Your Booty!, Alcázar se declaró “antiTrump” y criticó las políticas del presidente estadounidense hacia América Latina y la migración. Cuestionó la detención de Nicolás Maduro y calificó a agentes migratorios estadounidenses como “terroristas enmascarados”.

En ese entonces, el actor descartó viajar a Estados Unidos para presentar la cinta en el Festival de Sundance, aunque reconoció la dependencia económica de México respecto a su vecino del norte. Además, opinó que los únicos que podrían sacar a Trump de la presidencia serían los propios ciudadanos estadounidenses si así lo decidieran.