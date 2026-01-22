Damián Alcazar se lanza contra Trump: Descarta viajar para presentación de su película en Sundance 2026

El actor Damián Alcázar se posiciona en contra del presidente de EU, Donald Trump (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro, AP).

El actor mexicano Damián Alcázar descarta viajar próximamente a Estados Unidos (EU), donde se presentará su película Ha-chan, Shake Your Booty! como parte del prestigioso Festival de Cine de Sundance 2026.

El filme, rodado en Japón, forma parte de la sección U.S. Dramatic Competition, sin embargo, el mexicano no está de acuerdo con Donald Trump y su política internacional, particularmente hacia América Latina y la detención de Nicolás Maduro.

En declaraciones a la prensa, Damián Alcázar —protagonista de ‘El Mochaorejas’— se declaró “antiTrump” y criticó el uso de la policía migratoria, a la cual comparó con “terroristas enmascarados”.

“Desde 2026 empecé a decir que se lo lleven, que se lo lleven de la presidencia. Es una cosa terrible”, afirmó el actor, al tiempo que cuestionó la postura de otros países frente a Estados Unidos. “Lo sorprendente es que los demás países sean tan doblegados y agachones con este bulleador”, agregó.

Alcázar reconoció la complejidad económica y territorial que obliga a una postura cauta por parte del gobierno mexicano. “Tenemos una enorme línea territorial junto con ellos y depende mucho nuestra economía”.

El actor subrayó que, a su juicio, los propios ciudadanos estadounidenses son los únicos con capacidad real para remover a Trump del escenario político. “Los mismos gringos son los únicos que lo pueden quitar”, señaló.

Damián Alcázar también negó manejar redes sociales y denunció el uso no autorizado de su imagen para difundir mensajes políticos. “No soy yo, no tengo redes sociales, no me interesa, ni tengo tiempo”, afirmó.

El actor aseguró que existen al menos siete cuentas que utilizan su nombre e imagen con fines de monetización. “Ese señor es un tramposo. Utiliza mi persona para decir cosas con las que a veces estoy de acuerdo, pero no soy yo”, puntualizó.

‘Ha-chan, Shake Your Booty!’ compite en Sundance 2026

Ha-chan, Shake Your Booty! forma parte de la selección oficial del Festival de Cine de Sundance, dentro de la categoría U.S. Dramatic Competition. La película, dirigida por Josef Kubota Wladyka, tiene una duración de 122 minutos y combina diálogos en japonés, inglés y español.

La historia sigue a Haru, una bailarina que se refugia en el aislamiento tras una tragedia personal y que, al regresar al mundo de la danza de salón en Tokio, enfrenta una nueva etapa marcada por el duelo y el deseo. El elenco principal incluye a Rinko Kikuchi, Alberto Guerra, Alejandro Edda y Damián Alcázar.

El festival informó que la cinta tendrá funciones presenciales en Park City y Salt Lake City, así como exhibiciones en línea del 29 de enero al 1 de febrero para el público en Estados Unidos, además de funciones anticipadas para prensa e industria.

La edición 2026 del Festival de Cine de Sundance marca el cierre de una etapa histórica, al ser la última que se celebra en Park City, Utah, antes de su traslado a Boulder, Colorado, en 2027. Además, el encuentro rinde homenaje a su fundador, Robert Redford, fallecido en septiembre.

La programación de este año destaca por una presencia inusual de comedias y romances, así como por el regreso de figuras históricas del certamen, entre ellas Natalie Portman, Ethan Hawke y Olivia Colman.

El festival se realiza del 22 de enero al 1 de febrero de forma presencial, con una oferta digital limitada para el público estadounidense.

Próximo estreno de ‘El Mochaorejas’ en ViX: Damián Alcázar interpreta un secuestrador en nueva serie

Además de su participación en el cine internacional, Damián Alcázar encabeza la serie El Mochaorejas, producción original de ViX que se estrena este 23 de enero.

La serie reconstruye, desde la ficción basada en hechos reales, el caso de Daniel Arizmendi López, uno de los secuestradores más conocidos de la década de los noventa en la Ciudad de México. La producción se apoya en investigaciones periodísticas y aborda el contexto social que permitió el auge de bandas criminales en ese periodo.