Damián Alcázar da su pronóstico para las próximas elecciones: ‘Van a arrasar’

Damián Alcázar se metió en el papel de vidente y dio su pronóstico acerca de las próximas elecciones en México luego de mandar un mensaje de apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum.

El actor de El Infierno alertó por una usurpación de su identidad en redes sociales (especialmente en X) donde publicaron mensajes contra el movimiento político ‘Cuarta Transformación’.

Alcázar dio una entrevista a Miguel Torruco Garza donde envió un mensaje a la presidenta de México y opinó del trabajo realizado en la gestión de Claudia Sheinbaum en su primer año de mandato.

Damián Alcázar afirma que es fan de Claudia Sheinbaum. (Fotos: Cuartoscuro.com).

¿Qué opina Damián Alcázar de las próximas elecciones?

“Van a arrasar”, dijo Damián Alcázar al hablar del próximo proceso electoral del país (para presidencia es en 2030).

“Espérate a las próximas elecciones, esto va creciendo, vamos a arrasar nuevamente porque (Morena) es lo mejor que le ha pasado a este país”.

El protagonista de La ley de Herodes consideró que actualmente la “derecha” ataca al movimiento político al que pertenece porque “no les gusta el cambio”: “Siempre van a estar socavando y atacando, esos de la derecha, pero, ¡Que viva la ‘Cuarta Transformación! Estamos más unidos que nunca".

El actor Damián Alcázar agradeció el trabajo de Claudia Sheinbaum porque está “viendo un cambio” en el país.

“Apoyo a la doctora Sheinbaum y a Clara Brugada por supuesto, en general, me enteró de quiénes son los gobernadores y creo que lo estamos haciendo bien, por ejemplo al norte del país está Marina del Pilar, que me cayó muy bien, lo están haciendo bien”.

Damián Alcázar apoyó al expresidente AMLO. (Foto: Cuartoscuro) (Nación321/Cuartoscuro)

Damián Alcázar elogia trabajo de Claudia Sheinbaum

Un perfil falso de Damián Alcázar publicó en X el siguiente mensaje: "Si García Luna en la cárcel no estuviera, seguramente estaría afiliado en Morena“.

A raíz de este post se consideró que el actor mexicano quitó su apoyo al Movimiento de Regeneración Nacional.

Sin embargo, salió a desmentir los ataques contra la 4T y reafirmó su apoyo a la presidenta de México, al mismo tiempo que enfatizó en que no usa redes sociales.

“Hay alguien que usurpando mi identidad se mete a dar opiniones con las que no estoy de acuerdo, yo no uso redes sociales, no tengo (...) En X hay alguien, en Instagram y Facebook también, pero yo no tengo nada de eso, cualquier cosa le sirve a la derecha para estar atacando”,

Alcázar expresa públicamente su apoyo a Morena, por ejemplo, en 2022 estuvo en la marcha de apoyo a López Obrador por sus 4 años de Gobierno.