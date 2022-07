Natalie Portman y otras celebridades que no sabías que eran veganos

Cada vez más famosos optan por una alimentación alejada de ciertos productos animales como la carne, razón por la que Chris Hemsworth quiso apoyar a su compañera de elenco en Thor: Love and Thunder y dejó de comer este producto el día que filmaría un beso con Natalie Portman.

Pero la actriz no es la única que integra una lista cada vez más grande de celebridades que han decidido cambiar sus hábitos alimenticios. Incluso el hermano de quien da vida al superhéroe, Liam Hemsworth, fue por años vegano hasta que abandonó este tipo de dieta luego de una operación en 2019 por una piedra en el riñón por la acumulación de oxalato, que se concentra en los vegetales.

A ellos se unen Sia, Arianna Grande, Alanis Morissette, Jessica Chastain e incluso Jared Leto, quien confesó serle un poco infiel al término. El músico Moby lleva más de 30 años –desde 1987– como vegano, casi los mismos años que el canadiense Bryan Adams –quien inició a sus 28 años-. Cameron Díaz llevó el veganismo a un negocio con el lanzamiento de un vino y Joaquin Phoenix con su pareja Rooney Mara fueron a comer hamburguesas después del Oscar que ganó por The Joker.

Natalie Portman

Desde que era pequeña, Natalie Portman comenzó a ser vegetariana, por lo que no solía consumir carne. Hace poco menos de diez años se hizo vegana, por lo que también eliminó cualquier producto de origen animal como el huevo o la leche.

La actriz –que promueve los alimentos basados en plantas- incluso llevó este interés a las pantallas cuando produjo el documental Eating Animals en 2018.

Paul McCartney

Quien ha sido vocero de PETA (Personas por el tratamiento ético de los animales) dejó de comer carne luego de ver a un pescado luchar por su vida mientras estaba atrapado en una caña, por lo que ahora prefiere disfrutar de platillos como los tallarines Pad Thai o las hamburguesas de yaca, según Men’s Health.

Primero se hizo vegetariano en la década de los setenta junto a su esposa Linda, pero es uno de los más comprometidos con la defensa de los animales, incluso impulsando que dejen de servirse en los comedores escolares. En 2009 estuvo detrás de la campaña Meat-Free Monday.

Kristen Stewart

La actriz que se dio a conocer por la saga de Crepúsculo no come carne, lácteos ni productos de origen animal. En su adolescencia fue cuando comenzó como vegetariana, pero con el tiempo se inclinó por el veganismo. Además, se ha enfocado a defender la vida animal, así como no usar vestuarios con piel.

Jennifer Lopez

A Jennifer López se le ha criticado mucho por afirmarse vegana mientras luce ropa hecha con piel de animales. La cantante confesó que cambió su dieta después del nacimiento de sus hijos con Marc Anthony. Sin embargo, encontró los beneficios que le aportaron a su salud, como despertar llena de energía.

Benedict Cumberbatch

El actor que le da vida al Dr. Strange cuenta con una dieta a base de plantas y lo confesó durante la promoción de Avengers: Infinity War en Singapur. Una de las razones principales detrás de esta opción es que la considera más saludable tanto para la salud como el cuidado del planeta tierra.

Brad Pitt

Gracias a una vida saludable y una alimentación vegana es que el actor de 58 años se ha mantenido como uno de los galanes de la industria en Hollywood. El actor, que afirmó ve cerca su retiro, negó que haya sido uno de los problemas que causó su separación de Angelina Jolie luego de que se corriera el rumor que le molesta que coman carne en su presencia.

Drew Barrymore

La actriz ha sido defensora de los derechos de los animales, contrario a lo que puede pensarse por su papel en la serie Santa Clarita Diet de Netflix, en donde aparentaba comer carne cruda. Su dieta se enfoca en frutas, verduras y proteínas vegetales, por lo que incluso fue una de las primeras en darle consejos a Cardi B para dejar la carne.