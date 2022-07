Taika Waititi y Chris Hemsworth, sorprendidos con final de ‘Thor: Love and Thunder’

Taika Waititi reveló en una entrevista con el medio estadounidense Insider que el mensaje al final de la cinta ‘Thor: Love and Thunder‘ los tomó a él y a Chris Hemsworth por sorpresa.

Si no has tenido la oportunidad de ver la cuarta entrega de Thor te recomendamos dejar esta nota para más al rato porque incluye spoilers. Si quieres seguir leyendo, adelante, Nada más después no digas que no te lo advertimos.

‘Thor: Love and Thunder’, final inesperado (con spoilers)

Thor: Amor y Trueno termina poniendo al Dios del Trueno en una nueva aventura: la paternidad. En los últimos momentos del filme, ‘Mighty Thor‘, interpretada por Natalie Portman, muere convenciendo al villano de que pida a la deidad ‘Eternidad‘ que regresé a su hija a la vida para que ‘Thor‘ cuide de ella y así no se quede sola.

Sin embargo, después de dos escenas post créditos que sembraron el futuro del UCM, se puede apreciar la leyenda característica de Marvel Studios que promete un futuro para ciertos personajes: “Thor regresará”.

A pesar de haber dirigido la película, Taika Waititi reveló que él no sabía que eso aparecería al final de las escenas postcréditos: “No estoy bromeando. Lo vi en el cine y dije: ‘¡Oh, rayos! ¿En serio?‘. Incluso Chris estaba como ‘¿Qué?‘”.

El director de la cinta confesó que tanto él como el protagonista del filme se estuvieron cuestionando cómo podría ser el regreso del Dios del Trueno, o incluso si ese mensaje sería un guiño a una quinta entrega de los Avengers.

“Ahora, no sé qué será lo próximo. Definitivamente haría otra -película del Dios del Trueno-, pero solo si Chris lo hiciera. Tendría que ser algo sorprendente e inesperado para que yo quisiera hacerlo”, declaró el director del filme, que también aparece como el personaje de ‘Korg‘.

¿Qué sigue para Marvel Studios?

El futuro del UCM se encuentra incierto con la fase cuatro de sus películas acercándose a su fin.

Se sabe que habrá más producciones de otros héroes de Marvel, como en el caso de los Guardianes de la Galaxia, pero aún no se determina si se realizará una nueva cinta que junte a todos los nuevos héroes que se han introducido en los últimos años.

Por su parte, Disney Plus se encuentra trabajando en diversas producciones y spin-offs de varios héroes y villanos; tal es el caso de Agatha: House of Harkness, secuela de Wandavision (2020).

Dentro de la plataforma de streaming se estrenará el último capítulo de la serie Ms. Marvel y próximamente, el 17 de agosto, conoceremos a la prima de Hulk con la llegada de She-Hulk.