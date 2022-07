‘Thor: Love and Thunder’: Waititi revela el meme de Taylor Swift que inspiró a sus cabras gritonas

Taylor Swift fue referencia para una escena en 'Thor: Love and Thunder' (Foto: YouTube Marvel Latinoamérica Oficial / Instagram @taylorswift)

La película Thor: Love and Thunder ha registrado el mejor estreno de la franquicia en las taquillas de cine mundiales, pero algo que ha llamado la atención es una peculiar escena protagonizada por el actor Chris Hemsworth en donde aparecen dos criaturas que ayudan al superhéroe, mismas que aparecen en los cómics originales: Toothgrinder y Toothgnasher.

El director Taika Waititi reveló que la cantante Taylor Swift fue inspiración para crear el grito de las cabras, que es una de las escenas graciosas que de la nueva entrega en el Universo Cinematográfico de Marvel. En 2012, tras el estreno de su álbum Red, el video del tema ‘I Knew You Were Trouble’ fue adaptado con una exclamación que se volvió viral, por lo que no dudaron en reincorporar la referencia.

¿Por qué gritan las cabras en ‘Thor: Love and Thunder’?

Pese a que no estaba considerado en un inicio, Waititi habló del por qué finalmente incluyeron el momento. “Las cabras siempre iban a estar allí porque están en los cómics, pero no sabíamos cómo sonarían. Entonces alguien en posproducción encontró este meme de una canción de Taylor Swift que tiene cabras gritando. Ni siquiera sabía que existía”, le dijo Waititi a Insider.

Asimismo, reveló que en ningún momento tuvieron la intención de gritar y afirmó que, contrario a lo que piensan los fans, no es él quien produce el sonido.

“Uno de los proveedores que estaba haciendo las cabras generadas por computadora, acaba de agregar la canción de Taylor Swift ‘I Knew You Were Trouble’, pero la hecha por un fan con los sonidos de cabra, y pensamos que era muy divertida. Era solo una toma de cómo se desarrollaban las criaturas generadas por computadora, no estaba destinado a la película ni nada, solo era una actualización. Y los gritos eran increíbles”, agregó.