¿Por el legado de Selena? Esto sabemos de la demanda de A.B. Quintanilla vs. su hermana Suzette

A.B. Quintanilla confirmó que existe una demanda en contra de su hermana Suzette. (Foto: Cuartoscuro)

A.B. Quintanilla confirmó una demanda relacionada con su hermana Suzette, además de mencionar hechos y circunstancias vinculados con su papá, Abraham Quintanilla, quien murió en diciembre de 2025.

El músico explicó que el proceso legal comenzó hace algunos meses, aunque el conflicto se remonta a varios años atrás y está relacionado con situaciones que mantuvo en silencio por respeto a su familia.

La confirmación ocurrió el 1 de septiembre de 2026, cuando el hermano de Selena Quintanilla compartió un comunicado en sus redes sociales.

AB Quintanilla fue integrante de los kumbia kings. (Foto: Cuartoscuro) (Miguel Dimayuga)

¿Por qué demandó A.B. Quintanilla a su hermana Suzette? Esto dijeron en Ventaneando

A.B. Quintanilla no especificó en su comunicado cuál es el motivo de la demanda contra Suzette.

Sin embargo, en Ventaneando se planteó que el conflicto podría relacionarse con la administración de distintos aspectos del legado musical y comercial de Selena Quintanilla.

“Supuestamente Suzette quería vender el 50% del catalogo musical, derechos de imagen y manejo de la marca de Selena, tiene a su cargo el museo, algunos derechos de las canciones”, declararon los conductores del programa de TV.

También se mencionó que Suzette habría intervenido en permisos para proyectos audiovisuales relacionados con la cantante, así como en autorizaciones para el uso de sus canciones en plataformas digitales y otras producciones.

En cuanto al monto de la disputa, Linet Puente mencionó una cifra alrededor de 48 millones de dólares, aunque esta cantidad tampoco ha sido confirmada públicamente por el hijo de Abraham Quintanilla.

¿Qué dice el comunicado de A.B. Quintanilla sobre la demanda contra Suzette?

En su comunicado, A.B. Quintanilla reconoció que nunca imaginó emprender una acción legal contra integrantes de su propia familia, pues detrás de la demanda existen situaciones que, según su versión, se acumularon durante años, pero decidió callar “por respeto y lealtad”.

“Descubrí cosas, viví algunas más que me han dejado profundamente impactado, jamás pensé que dentro de mi propia familia ocurrieran situaciones que me llevaran a tomar una decisión de esta magnitud”.

El hermano de Selena Quintanilla no revelará más información por ahora, debido a que el procedimiento legal continúa. Incluso pidió que no le soliciten entrevistas sobre el tema, ya que no podrá concederlas.

El músico aseguró que llegará el momento para revelar más detalles sobre el tema: “Cuando llegue el momento adecuado, hablaré, contaré mi versión completa para explicar los motivos para llegar hasta este punto. Hoy sigo procesando muchas cosas que jamás imaginé enfrentar, menos viniendo de personas de mi propia familia”.

¿Quién es A.B. Quintanilla, hermano de Selena?

Abraham Isaac Quintanilla III, conocido como A.B. Quintanilla, nació el 13 de diciembre de 1963 en Toppenish, Washington, Estados Unidos. Es músico, compositor y productor discográfico.

Su trayectoria profesional comenzó desde los primeros años de Selena y Los Dinos, agrupación familiar en la que A.B. se desempeñó como bajista, compositor y productor.

El músico participó en la creación de algunas de las canciones más importantes, entre ellas ‘Como la flor’, ‘La carcacha’ y ‘Baila esta cumbia’.

Después de la muerte de Selena en 1995, A.B. continuó su carrera musical y en 1999 creó Kumbia Kings, agrupación que dirigió junto con Cruz Martínez.

Posteriormente fundó Kumbia All Starz, proyecto con el que continuó desarrollando su propuesta musical.