¿Por qué Abraham Quintanilla creía que Yolanda Saldívar, asesina de Selena, moriría al salir de prisión?

Este cumpleaños fue diferente para el productor ‘A.B.’, pues anunció la muerte de Abraham Quintanilla, su padre e impulsor de la trayectoria de Selena, asesinada por Yolanda Saldívar. Sobre ella, el hombre consideraba que no sobreviviría si salía de prisión.

En marzo pasado, la asesina solicitó libertad condicional al cumplir 30 años en prisión, misma que le fue negada. Sin embargo, años antes el papá de Selena se dijo seguro de que Yolanda Saldívar moriría al salir de prisión.

Estas declaraciones las hizo en 2018, pero en las últimas horas revivieron con motivo de su fallecimiento a los 86 años, mientras Saldívar cumple su condena de cadena perpetua en la Unidad Mountain View (antes conocida como Unidad Patrick L. O’Daniel) en Gatesville, Texas, Estados Unidos.

Papá de Selena aseguraba que Yolanda Saldívar moriría si salía de la cárcel

Yolanda Saldívar fue condenada a cadena perpetua en 1995, pero podía solicitar libertad condicional al cumplir 30 años encarcelada, mismos que se cumplieron en 2025 (y se le negó esta posibilidad).

Sin embargo, en 2018 se veía como una posibilidad latente ver a Saldívar en las calles de Texas, algo que Abraham, papá de Selena Quintanilla, consideraba no le convenía a quien se decía amiga de la ‘Reina del Tex-Mex’, pues la podían asesinar.

“Creo que ella está en un lugar más seguro, porque 23 años después la tienen sola en una celda, solitaria. No la han dejado ir a la población de la prisión, porque saben que la matan allí. Y si la sueltan ahorita a las ciudades aquí (…) hay mucha gente loca, la pueden matar”, declaró Abraham en una entrevista con el presentador Tony Dandrades para el programa Primer Impacto, en 2018.

Yolanda Saldívar tenía amenazas de muerte: Esto dijo Abraham Quintanilla

En la misma conversación, el que fue padre y manager de Selena aseguró que llegaban a su casa cartas provenientes de la Unidad Mountain View. En estas, mujeres que compartían aire con Saldívar en la prisión les confesaban sus deseos de asesinarla.

“Nosotros recibimos todavía cartas de mujeres que están en esa prisión, donde está ella, y dicen que la están esperando, que la van a matar. Porque hay mujeres ahí malas, mujeres que han matado antes y por eso están ahí, mujeres que ya no tienen nada que perder”, aseguró Quintanilla en 2018.

La influencia de Abraham Quintanilla en la carrera de Selena

Su papel fue clave en la trayectoria de la ‘Reina del Tex-Mex’. Quintanilla no solo fue quien descubrió el talento de su hija desde niña, también lo transformó en una carrera que rompió barreras en un género dominado por hombres.

Desde sus primeros pasos en la música, Abraham aplicó su experiencia como músico de Los Dinos para formar y gestionar Selena y Los Dinos, la agrupación familiar que sirvió de plataforma al éxito tempranero de Selena en Texas y más allá.

Su visión fue fundamental para profesionalizar cada aspecto del proyecto, desde repertorio hasta disciplina de trabajo, lo cual fue un factor decisivo en la evolución de Selena, de artista regional a icono internacional.

Además de ser su manager, Quintanilla actuó como productor y mentor; promovió la carrera de Selena y consolidó sus éxitos discográficos en los años 80 y 90. Tras el asesinato de Selena en 1995, su padre preservó su legado a través de producciones biográficas y la administración de sus derechos artísticos.