¿Cuál fue la última telenovela de Adela Noriega? Así fue su último papel antes de desaparecer

Adela Noriega se retiró de las telenovelas mexicanas sin revelar los motivos por los cuales lo hizo. (Fotoarte El Financiero/Créditos Cuartoscuro)

Adela Noriega se retiró luego de una exitosa carrera en las telenovelas mexicanas de más de dos décadas. Su último proyecto fue uno de sus trabajos más recordados: Fuego en la sangre, producción que protagonizó junto a Eduardo Yáñez en 2008.

Posteriormente surgieron distintas versiones sobre su vida personal, su supuesto estado de salud y hasta el lugar donde actualmente reside, aunque la actriz ha mantenido un perfil reservado.

En los últimos años, algunos de sus excompañeros han hablado sobre ella. Uno de los casos más recientes fue el de Ernesto Laguardia, quien la mencionó durante su participación en La Casa de los Famosos México.

La última telenovela que grabó Adela Noriega fue en 2008. (Foto: Cuartoscuro) (Christian Palma)

‘Fuego en la sangre’ fue la última telenovela que grabó Adela Noriega

En Fuego en la sangre, producción de Salvador Mejía, Adela Noriega interpretó a Sofía Elizondo, la hija mayor de Bernardo Elizondo y Gabriela Acevedo. El personaje era una mujer sensible, religiosa y protectora con sus hermanas Jimena y Sarita.

La historia comienza cuando los hermanos Reyes llegan a la hacienda de los Elizondo con la intención de vengar la muerte de su hermana Libia. Juan Reyes, interpretado por Eduardo Yáñez, se acerca a Sofía para ejecutar el plan, aunque ambos terminan enamorándose.

Ella, además, estaba atrapada en un matrimonio con Fernando Escandón, personaje interpretado por Guillermo García Cantú. La relación estaba marcada por la violencia, mientras que su encuentro con Juan representó para ella la posibilidad de comenzar una nueva vida.

Durante la trama, Sofía y Juan enfrentaron diferentes obstáculos antes de conseguir estar juntos. El desenlace llegó con una boda triple entre los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo, por lo que el matrimonio de Sofía y Juan se convirtió también en la última escena televisiva conocida de Adela Noriega en una telenovela.

Fuego en la sangre tuvo un elenco integrado también por Jorge Salinas, Elizabeth Álvarez, Nora Salinas, Pablo Montero, Diana Bracho y Guillermo García Cantú, entre otros.

La producción terminó transmisiones en noviembre de 2008 y, después de ese proyecto, la actriz no volvió a protagonizar otra telenovela ni anunció públicamente un nuevo trabajo.

Eduardo Yáñez ha expresado su cariño y su deseo de volver a compartir créditos con ella. En 2023, señaló que respeta la decisión que tomó de alejarse de la televisión.

“Yo no haría eso, yo amo esta carrera; no digo que ella no la ame, Adela es una persona que yo quiero muchísimo, agradezco mucho las tres telenovelas que hicimos y espero hacer otra si a algún productor se le ocurre o el tiempo nos da chance, sería padrísimo, ella es excelente amiga y compañera”, dijo a TVyNovelas, de acuerdo con Univision.

Además, antes de su retiro ella misma mencionó que le gustaría interpretar a una villana, pero finalmente no ocurrió.

¿Qué sabemos de Adela Noriega tras su retiro?

Después de Fuego en la sangre, Adela Noriega se alejó de la vida pública sin realizar un anuncio formal para explicar que dejaría la actuación, por lo que su ausencia generó preguntas entre sus seguidores.

Con los años circularon distintas versiones sobre su vida privada. Algunas apuntaron a que se retiró por cuestiones relacionadas con su salud.

Su hermana Reyna incluso desmintió en 2018 las ideas sobre un supuesto diagnóstico de cáncer y aseguró que tenía buen estado de salud.

También hubo rumores sobre que Adela Noriega tuvo una relación con Carlos Salinas de Gortari, con quien tendría un hijo y se trataría de Peso Pluma. Fue la productora Carla Estrada quien lo negó: “a ella déjenla en paz, por favor, nada que ver, Adela no tiene hijos. Yo te lo puedo decir, ¿quién sabe de dónde salió ese rumor porque ni se parece Peso Pluma a Adela? Hay gente muy creativa", relató para Univision. Aunque el actor Alejandro Tomassi dijo lo contrario, pues relacionó su retiro con el cuidado de sus hijos.

Shanik Berman contó, en La Casa de los Famosos México, que Noriega se alejó por la falta de protagónicos: “Hay que decidir, trabajas o no, si Adela ya no quiso pasar a ser la mamá, la antagonista o co-protagónica (...) ella entró en lugar de la hija de Miguel Alemán e hicieron la mitad de Quinceañera, con Thalía de ahí hasta su última novela donde el público la criticó mucho“.

Respecto al lugar donde vive, Alicia Machado comentó que radica en Florida, Estados Unidos, versión que contradijo Ernesto Laguardia al decir que está en México.

En 2026, el nombre de la protagonista de Amor Real volvió a circular luego de que un video manipulado con inteligencia artificial la mostrara supuestamente relacionada con una conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum. El material fue desmentido y se aclaró que no existía ningún vínculo familiar entre ambas.