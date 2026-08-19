¿Como Adela Noriega? Esto sabemos de Pilar Montenegro, su ausencia y ‘reaparición’

Una de las canciones más conocidas de Pilar Montenegro es 'Quítame ese hombnre'. (Foto: Cuartoscuro)

Pilar Montenegro, exintegrante de Garibaldi, pasó de ser uno de los rostros más conocidos de la televisión y la música a mantener una vida alejada de los reflectores, como lo hizo Adela Noriega.

Su ausencia alimentó rumores sobre su estado de salud, especialmente después de que algunas personas cercanas hablaran de problemas de movilidad y de una posible enfermedad neurológica.

Sin embargo, Pilar Montenegro ha dado señales de manera esporádica a través de sus redes sociales. La artista reapareció el 15 de agosto de 2026, con una nueva imagen que nuevamente llamó la atención de sus seguidores.

La actriz y cantante Pilar Montenegro fue integrante del grupo Garibaldi, junto a Sergio Mayer. (Foto: Cuartoscuro) (Nelly Salas)

¿Por qué Pilar Montenegro se alejó de los escenarios? Esto sabemos

Pilar Montenegro se retiró de la vida artística alrededor de 2013, después de desarrollar una trayectoria que incluyó su paso por grupos como Fresas con Crema y Garibaldi, además de distintas telenovelas y una carrera como cantante solista.

Dos años después, en 2015, ella reveló los motivos que la llevaron a poner una pausa a su carrera. Explicó que enfrentaba estrés severo relacionado con un problema neurológico y que había comenzado a experimentar vértigo, mareos, cansancio y dolor muscular.

“Me recomendaron mucho no tener situaciones de estrés, y yo soy muy aprehensiva, a mí me afecta mucho lo que dicen los medios de mí. Me daré un ratito, voy a respirar, no sé qué me pase mañana, pero por el momento quiero estar tranquila”, declaró entonces.

La intérprete de ‘Quítame a ese hombre’ rechazó las versiones que aseguraban que había salido a algunos escenarios en estado de ebriedad y explicó que, en realidad, se sentía mal físicamente.

“No era la jarra, en verdad salía sintiéndome mal, salía mareada de cantar”, afirmó.

¿Qué han dicho sobre Pilar Montenegro y una supuesta enfermedad?

A lo largo de los años han surgido distintas versiones relacionadas con el estado de salud de Pilar Montenegro. En 2016, el diseñador Jerónimo García, quien fue su amigo y exvestuarista, aseguró que enfrentaba una enfermedad degenerativa que había comenzado a afectar su movilidad.

Posteriormente surgieron versiones sobre una posible ataxia o esclerosis múltiple. Esta última fue mencionada en 2018 por la conductora Azucena Cierco, quien atribuyó la información a Luisa Fernanda, exintegrante de Garibaldi. Sin embargo, se trata de declaraciones de terceros y no de un diagnóstico confirmado por Pilar.

Los reportes sobre el estado de salud de Pilar Montenegro han sido contradictorios. En julio de 2025, después de que el periodista Javier Ceriani difundiera versiones sobre un supuesto deterioro grave de la cantante, familiares consultados por Televisa Espectáculos aseguraron que se encontraba bien y pidieron respeto a su privacidad.

En 2024, Sergio Mayer también aseguró haber hablado con ella y dijo que la encontró de buen ánimo, aunque mencionó que en ocasiones podía sentirse mareada.

Más tarde, en junio de 2026, Luisa Fernanda volvió a referirse a Montenegro y negó tener conocimiento de que atravesara por un problema grave de salud. Según su declaración, habló con ella y la encontró tranquila.

Pilar Montenegro reaparece en redes sociales

Pilar Montenegro volvió a aparecer en Instagram durante diciembre de 2025.

El 25 de diciembre compartió fotografías junto a integrantes de su familia y envió un mensaje de Navidad a sus seguidores. La publicación llamó especialmente la atención porque había pasado más de un año desde su anterior publicación.

Días después, el 3 de enero de 2026, volvió a publicar contenido para desearles un buen año a sus seguidores. En aquella ocasión aprovechó para responder a una de las preguntas que más se repetían en sus comentarios: por qué suele aparecer utilizando gorras, sombreros o boinas.

La cantante volvió a publicar en agosto de 2026, donde aparece sonriente en una nueva fotografía donde se le con lentes oscuros. La publicación estuvo acompañada por un mensaje breve dirigido a sus seguidores: “Saludos, mis queridos adorados…!!! Un abrazo sincero hasta lo más profundo de sus corazones”.